“Hanno fatto una figura di mer**”. Ex dama di Uomini e Donne...

Seppelliti dalla polemiche dopo la clamorosa figuraccia a “Live Non è la D’Urso”, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finiscono nel mirino di una ex dama di Uomini e Donne.

Il passo falso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Live Non è la D’Urso si è rivelato un boomerang devastante, con i due partner sommersi da pesanti sfottò. Non sono bastate le parole di Barbara D’Urso per apostrofare la clamorosa figuraccia dei due gieffini.

La coppia del Grande Fratello Vip 4 sta pagando a caro prezzo la loro magra figura. Dopo essersi resi protagonisti di un un bluff con la conduttrice di Canale 5, per Clizia e Paolo non ci sono stati consensi ma soltanto derisioni e mortificazioni.

È esploso un vero e proprio caso mediatico attorno alla coppia Incorvaia-Ciavarro. Tacciati di mania di protagonismo e presenzialismo mediatico, i due ex gieffini hanno infiammato il pubblico, che non avrebbe mai immaginato un simile imbroglio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro bersagliati delle critiche

La pessima figura di Clizia e Paolo non è andata giù neppure ad alcuni personaggi televisivi. Tra questi annoveriamo Ursula Bennardo, ex dama di Uomini e Donne ed ex volto di Temptation Island Vip.

Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, Ursula Bennardo ha speso parole di fuoco a sfavore della coppia del GF Vip 4. L’affondo della trentottenne pugliese è stato implacabile:

“Capisco il rumore che sta facendo il web. È veramente assurdo, hanno fatto una brutta figura di m**da. Penso che Barbara sia stata troppo dolce e gentile, per quanto li abbia smerd*ati in diretta. Però non meritavano neanche più poi di ricevere quella sorpresa”

L’imbarazzante messa in scena di Clizia e Paolo ha fatto il giro del web, passando dai siti di gossip più cliccati alle pagine Instagram più seguite. Il risultato del loro eclatante bluff non poteva non essere oggetto di critica.