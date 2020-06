Un’ex coniglietta di Playboy al Grande Fratello Vip 5: ecco di chi si tratta

Si scaldano i motori per la quinta edizione Grande Fratello Vip. La notizia era nell’aria già da tempo, ma pare che la conferma sia arrivata: ingaggiata un’ex coniglietta di Playboy.

Al Grande Fratello Vip 5, reality show di punta del prossimo ciclo stagionale di Canale 5, ci sarà una ex coniglietta di Playboy tra i potenziali concorrenti. L’indiscrezione era nell’aria già da diverso tempo, ma sembra che la conferma sia finalmente arrivata.

Grande Fratello Vip 5, un’ex Playmate anni ’90 nel cast di Alfonso Signorini

Si tratta di Flavia Vento, 43 anni, ex modella e showgirl romana chiamata a portare nella casa del GF Vip tutta la sua freschezza e ilarità. Sarà lei a spadroneggiare nella quinta edizione del popolare reality Mediaset.

Forse non tutti sanno che, agli esordi della sua carriera nel mondo dello spettacolo, Flavia Vento è stata una coniglietta di Playboy, nota rivista erotica rivolta al pubblico maschile.

Ma al di là della sua fulgida carriera di modella e soubrette televisiva, Flavia Vento vanta numerose partecipazioni in show televisivi sia di Mediaset che della Rai. Per lei, infatti, questo sarebbe il quarto reality show che la vedrà protagonista.

Nel lontano 2004 l’esuberante showgirl ha partecipato al format La Fattoria. Nel 2008 ha debuttato a L’Isola dei Famosi di Rai Due, edizione condotta da Simona Ventura. Infine, nel 2012 è tornata a rivestire i panni di naufraga nell’edizione timonata da Nicola Savino.

La notizia del suo ritorno in tv sembrerebbe ormai confermata. La spifferata arriva in esclusiva da TvBlog. Tra un paio di mesi, Flavia Vento potrebbe diventare la nuova protagonista indiscussa della trasmissione di Canale 5.

Alfonso Signorini vuole essere sicuro di fare le cose nel modo giusto, non lanciare i soliti personaggi triti e ritriti, come hanno fatto tanti altri suoi predecessori. Inoltre sembrerebbe che “il badget non sia un problema”. Mediaset è pronta a fare grandi investimenti.