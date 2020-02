Everglades, parte la sfida per salvare la zona dalle trivellazioni

Everglades, un tesoro naturale della Florida. Lo Stato ne ha acquistato una porzione grande come la città di Trieste, salvandola così dalle trivellazioni.

Le Everglades sono una ben nota zona naturalistica della Florida, dove vivono oltre 60 specie in via di estinzione. Una zona di 80 chilometri quadri è stata acquistata dallo Stato dove possiamo trovare mangrovie, fiumi ricoperti di cladium, pinete ma anche animali molto particolari come tartarughe, pantere e lamantini.

Apparteneva ad una società immobiliare che si chiamava Kanter Real Estate, che desiderava trivellare la zona, ma che non ha mai ricevuto le autorizzazioni per farlo.

L’acquisto del terreno

Per tutelare questa porzione di terreno, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha quindi acquistato questi terreni per metterli al riparo da perforazioni per l’estrazione di idrocarburi. Nella conferenza stampa in cui motiva l’acquisto il governatore dice:

“la più grande acquisizione di un’area paludosa in un decennio”

Si è posto fine anche al lungo iter processuale, avviato dai proprietari per poter ottenere il permesso di trivellazione. Il prezzo dovrebbe prevedere un pagamento di 18 milioni di dollari. Sembra che l’accordo raggiunto abbia messo tutti d’accordo e a dirlo è il rappresentante della Kanter Real Estate

“Tutte le parti interessate su entrambi i lati negoziato in buona fede per trovare interessi comuni e un terreno comune”

Non solo le parti sono molto soddisfatte, lo stesso dicasi anche delle associazioni ambientaliste. Si può considerare questo acquisto come la più alta forma di cura del territorio. Si tratta di un’azione che ha una forte valenza politica, che comunque rimane nell’alveo delle scelte fatte dal governatore. Già nel 2019 DeSantis aveva stanziato 2,5 miliardi di dollari per la proteggere le risorse idriche della Florida oltre che per bonificare e fare manutenzione alle Everglades.

Queste decisioni sono molto importanti, soprattutto se pensiamo alle decisioni del collega di partito Donald Trump. Il presidente degli USA punta a dar mano libera alle trivellazioni nel paese.