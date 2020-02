Eventi di febbraio, le cinque mostre d’arte imperdibili in Italia

Gli eventi di febbraio in Italia sono tantissimi: potremo godere di moltissime mostre d’arte, da quelle di pittura del ‘600 alla fotografia di moda.

Tantissimi eventi di Febbraio: sarà un mese ricco di mostre d’arte, che spaziano dalla pittura de ‘600 di Georges de La Tour alla fotografia più recente di Helmut Newton. In tutto il paese ci sono mostre mai giunte prima, e sono 5 quelle che meritano veramente e si trovano nelle città di Roma, Napoli, Milano, Genova e Torino.

Eventi di febbraio: le mostre italiane da non perdere

Come detto, sono cinque le mostre imperdibili, alcune delle quali in Italia per la prima volta:

1)MILANO – Georges de La Tour – Palazzo Reale

Inizia il 7 febbraio la mostra di un esponente tra i più originale del caravaggismo francese. La mostra “Georges de La Tour: l’Europa della luce”, è una monografia dell’autore molto importante, che mostra l’artista per la prima volta in Italia. La mostra vede 30 opere provenienti da ben 26 collezioni internazionali. Alcune delle più famose sono Lite dei Musici, la Maddalena penitente e Il Suonatore di ghironda col cane.

L’esposizione mette a confronto Georges de La Tour con altri maestri del seicento come Gerrut van Honthorst, Paulus Bor e Hendrick ter Brugghen. L’autore è noto per i suoi giochi di luce ed i soggetti popolari.

2) NAPOLI – Lascaux 3.0 – MANN

Una mostra un po’ fuori dagli standard. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ci offre un vero e proprio viaggio nel tempo. La mostra è già aperta e si concluderà il 31 maggio 2020, mettendo insieme le nuove tecnologie con l’archeologia. Grazie a questo connubio, potremo rivedere sotto una luce diversa le grotte di Lascaux, meglio note come la Cappella Sistina del Paleolitico, grazie alle pitture rupestri uniche e perfettamente conservate.

3) ROMA- La Istanbul di Ara Güler – Museo Trastevere

Anche questa mostra ha già aperto i battenti e sarà visitabile fino al 3 maggio 2020. La mostra ha riscosso un successo internazionale Parigi, Londra e Kyoto, approdando infine a Roma. Si mostra Istanbul, attraverso le foto fatte da Ara Güler, venuto a mancare un anno fa. il suo lavoro conta ben un milione di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero. Quest’esposizione ha ripercorso tutto il lavoro dell’artista, partendo dagli anni ’50 fino alle foto più moderne.

4) TORINO – Helmut Newton – GAM

Aperta il 30 gennaio, sarà aperta fino al 3 maggio 2020. Anch’essa sarà una mostra fotografica dedicata a Helmut Newton. La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino ha suddiviso la mostra in 4 sezioni, dove le 68 fotografie partono dagli anni ’70 fino ai primi anni Duemila. Si tratta di copertine di Vogue, di ritratti di Andy Warhol, Catherine Deneuve, Anita Ekberg e Gianfranco Ferrè, alcuni servizi fatti per Mario Valentino e Thierry Mugler e il famoso scatto che ritrae Leni Riefenstahl nel 2000.

5) GENOVA – Gli anni Venti in Italia. L’età dell’incertezza – Palazzo Ducale

Sarà visitabile fino al 1 marzo presso gli Appartamenti del Doge del Palazzo Ducale di Genova. La mostra conterrà più di cento opere, analizzando tutto il decennio che ha forgiato la storia del continente, ponendo fine alla Belle Époque, mettendo anche a nudo l’inquietudine che si celava. Interessate dall’esposizione, sono le opere di artisti come Giorgio De Chirico, Felice Casorati, Fortunato Depero ed Enrico Prampolini. Avremo undici sezioni che ripercorrono l’arte di quegli anni, dall’art decò alle avanguardie futuriste, opere prestate da musei importanti come Palazzo Pitti di Firenze, l’Istituto Matteucci di Viareggio, il MART di Rovereto e la GAM di Torino.