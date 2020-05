Eva Riccobono, chi sono il compagno e i figli della modella siciliana?

Chi è Eva Riccobono, la modella e attrice siciliana, incinta del suo secondo figlio, avuto dal DJ Matteo Ceccarini

Scopriamo insieme tutti i segreti di Eva Riccobono, dalla nascita agli esordi nel mondo della moda in Italia e all’estero, dalle esperienze al cinema ai premi ottenuti, fino ad arrivare alla vita privata in compagnia del compagno, del figlio e del bebè in arrivo.

Chi è Eva Riccobono

Nasce a Palermo, il 7 febbraio del 1983, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Sin da giovanissima, si avvicina al mondo dello spettacolo, iniziando a posare come modella per numerosi brand.

Nel 2002, la Riccobono posa per il calendario di L’Oréal, dopo di che intraprende un importante percorso a Parigi, in esclusiva, per le sfilate di Emanuel Ungaro.

Nel corso della sua carriera, posa sulle copertine di varie riviste di moda e nel 2003 per il Calendario Pirelli. La donna recita anche in varie pellicole per il cinema. Nel 2013 ha anche ottenuto il Ciak d’oro come Miglior attrice non protagonista per Passione sinistra.

Tra i vari film a cui ha preso parte compaiono Grande, grosso e… Verdone, E la chiamano estate, Passione sinistra, Niente può fermarci, La vita oscena, Le frise ignoranti, Io che amo solo te e La cena di Natale.

Compagno e figli

La Riccobono ha una relazione sentimentale dal 2004 con il DJ Matteo Ceccarini. I due sembrano più innamorati che mai e hanno messo al mondo il piccolo Leo, nato il 30 maggio 2014, sotto il segno zodiacale dei Gemelli e che adesso ha appena compiuto 6 anni.

La famiglia della Riccobono vive attualmente a Londra, dove ha trascorso la quarantena. Durante il lockdown da Coronavirus, la modella e attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram mediante il quale annuncia la sua gravidanza.

La modella siciliana è in vasca da bagno, abbracciata al compagno e futuro papà Matteo Ceccarini, e mostra il suo pancione. A scattare la foto è il primogenito Leo.