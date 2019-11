Eva Henger fa sognare i fan con il suo ultimo scatto social. Il seno dell’attrice a luci rosse straborda da costume troppo stretto mentre fa yoga

Eva Henger, è uno dei volti iconici del cinema a luci rosse a livello internazionale. E’ inoltre nota al pubblico per essere stata la moglie di Riccardo Schicchi, il produttore cinematografico venuto a mancare a causa di un brutto male circa 7 anni fa.

In questi ultimi giorni è tornata al centro del gossip, da un lato per il polverone innescato dalla figlia Mercedesz la quale dopo anni ha rivelato che il suo padre biologico non è Riccardo Schicchi.

Dall’altro lato, la star del cinema Hard, ha iinfiammato i suoi fan con uno scatto bollente sui social, che la ritrae mentre è intenta a fare yoga. Ma l’incidente bollente è sempre dietro l’angolo, scopriamo di più, (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Eva Henger, yoga bollente in costume da bagno

Eva Henger ha provocato ancora una volta i suoi fan sui social, proponendo loro una versione di se inedita, mentre è intenta a rilassarsi facendo dello Yoga, una posizione yoga al quanto bollente.

La Star del cinema a luci rosse, si mostra sui Instagram avvolta in un costumino particolarmente succinto, sgambatissimo e dalla scollatura profondissima, che mette in risalto il suo seno abbondante e morbido, che pare voglia esplodere dall’indumento (l’articolo e la foto social, dopo la foto d’archivio).

La Henger gambe aperte e seno esplosivo stuzzicano le fantasie dei fan

Gambe aperte, pelle abbronzata e corpo statuario catturano l’attenzione dei suoi follower estasiati dalla sua bellezza ancora fresca e viva nonostante i suoi 47 anni. Lo scatto social pubblicato poche ore fa, ha così subito conquistato migliaia di like e commenti da parte dei fan estasiati e provocati dalla bellezza mozzafiato dell’attrice ungherese:

‘Bella posizione per meditare’

scrive un utente, e ancora:

‘Che gamelle’

scrive un’altro riferendosi al seno dell’attrice. Ecco lo scatto social che ha fatto impazzire i fan: