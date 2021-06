Eva Henger ha incantato l’intero web con il suo ultimo scatto in costume, la foto è da censura. – Foto

La showgirl è una vera bomba sexy, ha un corpo che sembra quello di una ventenne: vediamo il suo ultimo scatto super provocante.

Eva Henger, una bellezza senza età

La sbalorditiva ex attrice pornografica, modella e personaggio televisivo ungherese è molto seguita sui social.

Infatti non perde mai occasione per stupire i suoi milioni di follower con degli scatti esageratamente sensuali che incantano il web.

Non importa in che luogo sia: al mare, in montagna, in città; Eva ama scattare foto super provocanti che lasciano a bocca aperta i suoi fan.

Anche sua figlia Mercedesz, condivide degli scatti ultra sexy.

Le due si somigliano molto, occhi azzurri magnetici, lunghi capelli biondi e corpo mozzafiato.

La Henger nonostante abbia 48 anni, portati divinamente, ha un fisico che sembra quello di una ragazza di vent’anni.

Lei ci tiene molto al suo aspetto esteriore, infatti è una donna molto curata.

Nel suo profilo Instagram non la vediamo mai struccata o fuori posto è sempre molto attenta al suo look.

Ma sicuramente i suoi fan l’apprezzerebbero anche in pigiama e struccata, dato che è una donna stupenda.

Eva Henger, una bomba sexy

Nel suo ultimo post, pubblicato proprio poche ore fa, ha ipnotizzato l’intero web.

Eva si è mostrata di spalle affacciata ad un balcone mentre prende il sole.

Indossa un costume total black che le sta benissimo, anche se il perizoma è davvero troppo sottile e lascia poco spazio all’immaginazione.

Con questa foto ha voluto augurare una buona serata ai suoi follower e nella didascalia ha scritto una frase filosofica che centra ben poco con lo scatto:

“Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita.”

I suoi fan l’hanno riempita di complimenti, infatti non sono mancati i commenti del tipo “Bel panorama”, “Da togliere il respiro”, “Come fai ad essere sempre perfetta”.

Eva Henger ha conquistato il suo pubblico anche stavolta, la sua bellezza è davvero disarmante.

