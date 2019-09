‘E’ violento con mia figlia Mercedesz’: le terribili accuse di Eva Henger al genero Lucas Peracchi

Eva Henger intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, accusa il genero, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, di essere violento con la figlia. Il duro sfogo dell’ex moglie di Riccardo Schicchi

Eva Henger è nota al pubblico per essere stata una Star dei film a ‘luci rosse’ e per essere stata la moglie del celebre regista Riccardo Schicchi scomparso nel 2012.

Nelle ultime ore, l’attrice ungherese è tornata al centro dei gossip, a seguito di un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ redatto da Riccardo Signoretti, in cui accusa l’attuale ragazzo della figlia Mercedesz di stare con un uomo violento.

L’uomo in questione, è Lucas Peracchi, ex bel tronista del dating show di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’, il quale è in una relazione con la figlia della Henger dall’estate 2018.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato alla rivista edita dal Cairo Editore.

Eva Henger il duro sfogo: ‘Non riconosco più mia figlia’

Una lunga intervista simile ad un lungo sfogo per la Henger la quale sta attraversando un periodo difficile nel suo privato, a causa della figlia Mercesz, che non vede più ormai da tempo, da quando è ritornata insieme all’ex tronista di Uomini e Donne, descritto come un uomo violento e con strane dipendenze.

Una persona che avrebbe letteralmente stravolto il modus vivendi della figlia, che ad oggi stenta a riconoscere.

L’attrice Ungherese, parla nello specifico di un video girato dalla coppia che l’avrebbe ferita profondamente, soprattutto per le parole pronunciate dalla figlia:

‘Non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata: ‘PUt**na Eva’ ma non si dice quando si chiama la mamma della tua compagna. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente ma mi ha detto e fatto molto peggio’

Eva Henger: ‘Se potessi parlare Lucas non dovrebbe uscire più di casa’

L’intervista all’ex moglie di Riccardo Schicchi prende una piega sempre più ‘minacciosa’.

L’opinionista di Barbara D’Urso rivela infatti che se potesse potrebbe rovinarlo in qualsiasi momento, conoscendo probabilmente questioni private, che per motivi di privacy tiene giustamente riservati:

‘se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz’

e ancora, con sdegno e stupore:

‘Tu conosci bene il nome di tua madre. I video possono essere fermati. Qui non si può dire niente sennò diventano litigate, minacce, violenze. Non riconosco più Mercedesz. Tanto è meglio è che non la sento più’

poi conclude:

‘L’ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente’

Ad ora la coppia non ha ancora replicato o smentito le pesanti accuse mosse da Eva Henger. Ecco di seguito la copertina di ‘Nuovo’ in edicola il prossimo 26 settembre: