Gabriel Garko, l’ex Eva Grimaldi parla dei rapporti intimi: ‘A letto non…’: la confessione imbarazzante

Il celebre attore non ha mai spiattellato la sua vita privata in pubblico ma al Grande Fratello Vip 5 non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio. Durante la sua esperienza nella casa più spiata dagli italiani, Gabriel Garko ha deciso di gettare la maschera e di rivendicare il proprio orientamento sessuale.

Dopo il coming out dell’attore, la sua ex Eva Grimaldi con la quale è stato impegnato dal 1997 al 2001, ha rotto il silenzio rivelando dettagli intimi della loro storia d’amore.