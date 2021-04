Il dramma della piccola Eva, morta a soli 6 anni: i genitori donano gli organi

Nonostante un intervento d’urgenza, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Si è sentita male lo scorso sabato 17 aprile, così i genitori l’hanno portata all’ospedale di Verona, dove le è stata effettuata una Tac.

L’esame diagnostico ha evidenziato una cisti colloide nel cervello e così è stato disposto il trasferimento della piccola Eva Ferrandi, 6 anni, all’ospedale Borgo Trento di Verona.

Nel nosocomio veneto la piccola ha subito un delicato intervento chirurgico ed è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, ma la situazione è precipitata in poche ore e lo scorso venerdì i medici hanno dovuto dichiararne il decesso.

Davide e Alessia, genitori della bambina, in un estremo gesto d’amore, hanno acconsentito all’espianto degli organi.

“Eravamo d’accordo che, nel caso in cui non ci fosse stato più nulla da fare, avremmo donato gli organi di Eva per dare a qualche altro genitore la speranza per il proprio figlio”