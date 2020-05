Eurovision 2020 è stato annullato, ma al suo posto andrà in onda l’evento Europe: Shine A Light, con la partecipazione di Diodato

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi all’annullamento dell’Eurovision 2020 e all’organizzazione dell’evento Europe: Shine A Light!

Annullato l’Eurovision 2020

Non era mai accaduto che l’Eurovision Song Contest venisse sospeso. Dopo 64 anni di trasmissione continua, a interrompere la tradizione ci ha pensato il Covid-19.

A causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, infatti, si è resa necessaria la sospensione del Festival, che vede la partecipazione degli artisti più talentuosi del mondo, in rappresentanza degli Stati europei.

Al posto dell’Eurovisione 2020, però, verrà lasciato spazio all’evento intitolato “Europe: Shine A Light”. Si tratta di un’altra occasione per celebrare la musica e gli artisti, che sono stati in grado di trasformare la competizione europea in uno degli show più amati del mondo.

Europe: Shine A Light sarà, quindi, l’evento sostitutivo che andrà in onda sabato, 16 maggio 2020, alle ore 21.00 su Rai 1, Rai Play, Radio 2 e Rai 4, con l’anteprima su Rai Uno a partire dalle 20.35.

Diodato all’Europe: Shine A Light

Diodato, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, sarebbe dovuto essere il rappresentante italiano all’Eurovision 2020. A causa dell’annullamento dell’evento, quindi, non potrà concorrere per il titolo.

L’artista si è detto molto dispiaciuto della mancata partecipazione, ma dichiara di essere consapevole che fosse giusto cancellare la manifestazione. Ha affermato, inoltre, di condividere la scelta di sostituirla con un altro evento che rappresenti ciò che la musica è in grado di fare, ossia abbattere tutte le barriere e unire le persone.

Diodato è lieto di prendere parte allo show di oggi e lo farà suonando in un luogo che per l’Italia e per il mondo rappresenta la musica: l’Arena di Verona.