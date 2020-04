Europa, il contenimento per il covid riduce l’inquinamento

In Europa il contenimento per il covid 19 ha portato alla riduzione dell’inquinamento. I dati sono forniti dai satelliti.

In Europa il contenimento per il covid 19 ha portato alla riduzione dell’inquinamento. Questo è già accaduto in Cina e in Italia. Ora questo si verifica in tutta Europa, grazie alle misure di contenimento della pandemia covid 19. In particolare sono scese le concentrazioni di biossido di azoto, dannose per la nostra salute, per le nostre vie respiratorie.

Le rilevazioni satellitari

Il satellite europeo Copernicus-Sentinel-5P, del progetto europeo Copernicus. In alcune città europee godono di una riduzione degli ossidi di azoto importanti, fino al 45-50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricercatori del Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) si occupano del monitoraggio dell’inquinamento atmosferico in Europa, cosa rilevata leggendo i dati dello strumento Tropomi del satellite.

Le immagini che sono state elaborate, mostrano le concentrazioni di biossido di azoto nel periodo che va dal 13 marzo al 13 aprile 2020. Il periodo è quello del lockdown e la relativa riduzione non possono che essere collegate. Abbiamo avuto una riduzione ampia pari al 49% a Roma, 48% a Madrid, 47% a Milano, 54% a Parigi.

Anche il meteo ha giocato la sua parte. Le percentuali di riduzione sono però dotate di un alto tasso d’incertezza pari a +/- 15%. Questo grande discostamento è figlio della variabilità dovute alle condizioni meteorologiche. Le piogge o il vento agiscono sulle concentrazioni di biossido di azoto.

Per questo motivo, l’analisi è svolta su base mensile, dato che se fosse svolta settimanalmente o giornalmente, avremo delle percentuali di discostamento molto più alto. Il meteo è molto più variabile nel Nord Europa, dove abbiamo un frequente passaggio di perturbazioni con intensi e fortissimo vento. Dobbiamo aspettare i prossimi giorni per avere per poter analizzare i dati satellitari su un periodo ben più lungo, per avere informazioni più complete.