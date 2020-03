Eugenio Quaini, chi è il cardiochirurgo marito della cantante italiana Mina?

Chi è Eugenio Quaini, il cardiochirurgo dal curriculum da urlo, che è riuscito a fare breccia nel cuore della celebre cantante italiana Mina

Scopriamo tutti i segreti di Eugenio Quaini, dal percorso professionale nel mondo della medicina e della chirurgia, dai viaggi condotto nell’arco della sua vita per lavoro, fino ad arrivare alla vita privata in compagnia della cantante italiana Mina.

Chi è Eugenio Quaini

Nasce a Cremona nel 1947 e di professione fa il cardiochirurgo

All’età di 27 anni consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, dopo di che si specializza prima in Chirurgia Generale e poi in Cardioangiochirurgia presso l’Università di Torino.

Dopo, viaggia per lavoro, dividendosi tra Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Nel 1989 ottiene l’idoneità al ruolo di primario in cardiochirurgia.

Inoltre, si attiva nella ricerca e nella consulenza ad aziende che si occupano di strumentazione per la cardiochirurgia mini-invasiva. Dal 2014 al 2015 è stato tutor del master di II livello Innovation in cardiac surgery: advances in minimally invasive therapeutics della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa.

Il matrimonio con Mina

Quaini è inoltre l’uomo che è riuscito a rubare il cuore a Mina. I due convolano a nozze nel 2006, in una cerimonia segretissima a Lugano, in Svizzera.

Dopo le nozze, la cantante prende il cognome del marito e passa dal chiamarsi Mazzini a Quaini. In realtà, i due stanno insieme davvero da una vita: la coppia ha condiviso oltre 40 anni di vita.

Essendosi svolto il matrimonio in gran segreto, la notizia delle nozze era giunta solo qualche tempo dopo l’avvenimento effettivo. A dare l’annuncio la stessa Mina.

Per quanto riguarda il carattere del consorte della tigre di Cremona, viene descritto come un uomo dall’atteggiamento metodico e una persona capace di conversare su qualsiasi argomento.