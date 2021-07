Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: vacanza da incubo per la coppia

Ecco qual è la disavventura capitata alla nota coppia conosciutasi negli studi del programma di Uomini e Donne.

Avete presente Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia? La coppia ha vissuto una vera e propria disavventura.

Ecco cos’è accaduto in questi giorni: un avvenimento che ha sconvolto i fan.

Vacanze da incubo per Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia avevano deciso di trascorrere una vacanza romantica e spensierata a Mykonos, in Grecia.

Proprio in quella località, i due si sarebbero dovuti recare senza i figli, come una vera e propria coppietta di neofidanzati.

A un certo punto, però, qualcosa è andato storto e non in base ai piani che la coppia aveva pensato.

Quello che è accaduto è incredibile e ha obbligato Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia a essere sballottolati da un aeroporto all’altro.

Continuate a leggere per scoprire il motivo di un tale accadimento.

Il racconto incredibile della coppia

“Tre giorni di viaggio per Mykonos per starci un’ora. “Ha fatto un tampone venerdì sera, martedì all’aeroporto non l’hanno fatta partire perché era scaduto da 12 ore, quindi nuovo tampone e giovedì per tornare a casa ne dovrà fare un altro.”

Con queste parole, Eugenio Colombo ha sintetizzato quanto avvenuto a lui e alla compagna e madre dei suoi figli Francesca.

In pratica, la coppia si è presentata in aeroporto con i tamponi antivirus eseguiti come da protocollo, ma il personale ha rigettato la loro documentazione definendola scaduta.

A quel punto, gli ex protagonisti di Uomini e Donne si sono dovuti sottoporre a un nuovo tampone, ma la perdita di tempo li ha costretti a cambiare volo.

Non ci rimane che augurare a Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di dimenticare presto questo tristissimo episodio, che tra qualche tempo non sarà altro che un lontano ricordo.