Quanti anni umani ha il tuo cane? Ecco la giusta formulata per scoprirlo

Vuoi sapere quanti anni umani ha il tuo cane? Alcuni ricercatori hanno ideato una formula per scoprirlo,vediamolo insieme

Molti sono i padroni di cani che si sono sempre chiesti l’età reale o quella umana del proprio animale domestico a quanto effettivamente corrispondesse. In realtà oggi un numero esiste grazie ad una formula ideata da alcuni ricercatori

Quanti anni ha il tuo cane?

Un team di ricercatori ha creato una formula matematica per calcolare in modo più dettagliata l’età del proprio cane in anni umani. Ma in molti sanno che il criterio più diffuso e quello più usato di tutti è proprio quello di moltiplicare l’età di un cane per sette volte. In realtà non è cosi. Al contrario di quello che si pensa, trovare l’età equivalente umano dell’età del nostro cane non è per niente semplice. Ma a toglierci qualsiasi dubbio e curiosità ci hanno pensato proprio alcuni ricercatori matematici che appunto, nell’ Università della California di San Diego. I ricercatori avrebbe infatti ideato una nuova formula per riuscire a calcolare l’età e per meglio dire il numero equivalente umana, che si baserebbe sulle modifiche del tempo di DNA.

Età del tuo cane con una formula matematica

Il metodo ideato dai ricercatori si baserebbe su un meccanismo epigenetico chiamato metilazione. Alcune molecole di DNA, a quanto pare ad alcune molecole di Dna vengono aggiunti gruppi metallici che modificano un segmento di dna senza modificarlo, lo stesso concetto verrebbe usato anche per i cani. I ricercatori avrebbero infatti iniziato a confrontare l’orologio epigenetico dei cani con quello degli essere umani. I ricercatori infatti avrebbe confrontato l’età dei cani giovani con gli umani giovani e quelli anziani con umani anziani, una corrispondenza che ha permesso ai ricercatori di trovare una formula matematica.

La formula sarebbe questa

età umana = 16 * ln(anni del cane) + 31

Per farla più semplice, basta moltiplicare il logaritmo naturale dell’età del proprio cane per 16 e poi aggiungere 31, il numero finale della formula sarebbe l’età del cane in anni umani.

Ma questo non è tutto, questo calcolo avrebbe fatto scoprire anche altro,ovvero che sette settimane in un cane,corrisponderebbero a 9 mesi umani. L’età media ad esempio in un Labrador è 12 anni mentre negli umani e di 70 anni.

Insomma adesso tutti i noi possiamo calcolare l’età del nostro cane e conoscere con esattezza a quanti anni corrispondono a quelli umani.