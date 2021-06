L’appuntamento con la fortuna si presenta alle nostre porte con le estrazioni di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto.

Oggi 5 giugno 2021 i consueto appuntamento settimanale con i numeri che la dea bendata ha estratto per noi.

Nessun ‘6’ nell’appuntamento Superenalotto di giovedì 4 giugno, ma sono stati realizzati tre ‘5’ da 56.588,48 euro ciascuno e tre “4 Stella” da 41.510,00 euro ciascuno.

Martedì 1 giugno, sono stati centrati quattro “5” da 46.179,70 euro ciascuno.

Il jackpot messo in palio per il “sei” ammonta a 36,4 milioni di euro.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince se viene estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Le attuali cifre molto elevate che sono state raggiunte dal jackpot del SuperEnalotto, sono dovute a ciò che se non viene vinto, che va ad accumularsi a quello successivo. Questo aumentare continuo in cui non vengono posti limiti, hanno fatto sì che il SuperEnalotto sia con il tempo divenuta una delle lotterie più popolari in Italia, oltre che una delle lotterie italiane più note all’estero.

Dalle ore 20 di questa sera su questa pagina si potranno vedere le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso odierno, di sabato 5 giugno 2021. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

In America invece l’interesse è su Mega Millions e Powerball, i cui premi sono rispettivamente 45 e 286 milioni di dollari.

Superenalotto, l’ultima estrazione di sabato 5 giugno

L’ultima estrazione del SuperEnalotto di oggi sabato 5 giugno 2021 e la combinazione vincente la seguente:

Numero Jolly:

E numero SuperStar:

Numeri del Lotto di sabato 5 giugno

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione di sabato 5 giugno 2021

Numero oro

Doppio oro

I 5 simboli del Simbolotto di sabato 5 giugno 2021