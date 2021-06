Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di oggi giovedì 24 giugno 2021 : numeri vincenti

L’appuntamento con la fortuna si presenta alle nostre porte con le estrazioni di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto.

Oggi giovedì 24 giugno 2021 secondo appuntamento settimanale con i numeri che la dea bendata ha estratto per noi.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince se viene estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Il SuperEnalotto nel concorso del 22 giugno, ha visto vincite nel Lazio infatti, sono stati centrati 3 “5” del valore di 28.411,63 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata centrata in un bar a Roma mentre la seconda è stata registrata in una tabaccheria a Ciampino, in provincia di Roma. La terza La terza è stata convalidata nel tabacchi di via Pietro Maffi 34 sempre a Roma

Il Jackpot, sale ora arrivando a quota 45,1 milioni di euro. Questo aumentare continuo in cui non vengono posti limiti, hanno fatto sì che il SuperEnalotto sia con il tempo divenuta una delle lotterie più popolari in Italia, oltre che una delle lotterie italiane più note all’estero.

Dalle ore 20 di questa sera su questa pagina si potranno vedere le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso odierno di giovedì 24 giugno 2021 .

Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

Leggi anche -> Ricordi Pietro Morello? Ecco dove hai già visto il giovane noto su TikTok

Leggi anche -> “Mai più personaggi trash”. Barbara D’Urso fa il salto di qualità: la sorpresina a settembre, Pomeriggio 5 rivoluzionato

Superenalotto, l’ultima estrazione. giovedì 24 giugno 2021

L’ultima estrazione del SuperEnalotto di oggi giovedì 24 giugno 2021 e la combinazione vincente la seguente:

40 43 56 59 63 88

Numero Jolly: 25

SuperStar: 2

Numeri del Lotto di oggi giovedì 24 giugno 2021

BARI 43 50 77 49 59

CAGLIARI 86 42 69 70 65

FIRENZE 36 33 56 15 6

GENOVA 12 57 5 58 78

MILANO 13 66 89 55 10

NAPOLI 87 61 26 13 15

PALERMO 8 77 44 73 45

ROMA 23 25 86 48 76

TORINO 22 51 81 3 10

VENEZIA 37 59 79 90 42

NAZIONALE 19 77 66 72 82

10 e Lotto: estrazione di giovedì 24 giugno 2021

8 12 13 22 23

25 33 36 37 42

43 50 51 57 59

61 66 77 86 87

Numero oro 43

Doppio oro 43 50

I 5 simboli del Simbolotto di oggi giovedì 24 giugno 2021

Ruota di Napoli

33 Elica

42 Caffè

10 Fagioli

16 Naso

23 Amo