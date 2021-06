Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di martedì 1 giugno: numeri vincenti

Primo appuntamento della settimana e del mese di giugno con la fortuna che bussa nella nostra vita con le estrazioni di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto.

Nessun 6 né 5+1 nell’ultimo concorso Sisal, tuttavia sono stati centrati tre “5” da poco più di 59mila euro. Il jackpot per il “sei” ora ha raggiunto la ragguardevole cifra di 34,3 milioni di euro.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince se viene estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Le cifre possono raggiungere cifre elevate dal jackpot del SuperEnalotto, in quanto ciò che non viene vinto, va ad accumularsi a quello successivo.

Inevitabilmente questo fa aumentare il premio di continuo in quanto non vengono posti limiti.

Motivo per cui il SuperEnalotto con il tempo è diventata una delle lotterie più popolari in Italia, oltre che una delle lotterie italiane più note all’estero.

Dalle ore 20 di questa sera su questa pagina si potranno vedere le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso odierno, del 1 giugno 2021.

Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

Superenalotto, l’ultima estrazione 1 giugno

L’ultima estrazione del SuperEnalotto di oggi lunedì 1 giugno 2021 e la combinazione vincente la seguente:

9 21 27 41 45 53

Numero Jolly: 66

E numero SuperStar: 27

Numeri del Lotto di lunedì 1 giugno

BARI 60 46 72 47 9

CAGLIARI 67 70 53 48 5

FIRENZE 67 19 35 36 66

GENOVA 64 72 55 87 89

MILANO 52 89 50 1 75

NAPOLI 36 19 13 4 77

PALERMO 88 64 22 72 77

ROMA 55 47 11 89 3

TORINO 58 86 12 69 11

VENEZIA 29 47 34 76 69

NAZIONALE 48 75 31 3 43

10 e Lotto: estrazione di lunedì 1 giugno 2021

13 19 29 35 36 46 47 50 52 53

55 58 60 64 67 70 72 86 88 89

Numero oro 60

Doppio oro 60 46

I 5 simboli del Simbolotto di lunedì 1 giugno 2021

Ruota di Napoli

9 Culla

39 Forbici

38 Pigna

19 Risata

16 Naso