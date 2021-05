Estrazione Million Day di oggi sabato 29 maggio 202

Oggi sabato 29 maggio, come ogni sera, siamo pronti e puntuali con l’estrazione del Million day, il gioco della Lottomatica che mette in palio tutte le sere alle ore 19:00 in punto, 1 milione di euro.

Million Day ha come modalità di gioco l’estrazione giornaliera di numeri che, come in tutte le lotterie, dà diritto a un premio in denaro.

Conosciamo meglio che cos’è e soprattutto le caratteristiche di questo gioco che ti fa diventare milionario.

Se non conoscete il Million Day, e volete tentare la fortuna, sappiate che il gioco si basa su numeri che vanno da 1 a 55 e consiste nel prevedere una combinazione di 5 numeri e confrontarla con quelli estratti. L’estrazione dei 5 numeri avviene ogni giorno, ogni sera alle 19.00.

Non appena avrete scelto i vostri numeri preferiti, basterà registrarli su una schedina speciale al costo fisso di 1€.

Pertanto, giocando una schedina da 1 euro, si ha la possibilità di vincere fino a un milione di euro, e si deve solo aspettare l’estrazione per sapere se si è uno dei vincitori del Million Day.

Categorie di numeri e vincite

A coloro che lo richiedono, Million Day permette anche di abbonarsi a 2, 3, 5, 7, 10 o 20 estrazioni consecutive.

Se anche non riesci a centrare il jackpot puoi comunque vincere premi in categorie inferiori indovinando almeno due numeri.

Il Million Day ha quattro categorie di premio:

5 numeri danno diritto a una vincita per 1.000.000 €,

4 numeri danno diritto a una vincita per 1.000 €,

3 numeri danno diritto a riscuotere una vincita pari a 50 €,

2 numeri danno diritto a una vincita pari a 2 €.

Caccia ai cinque numeri fortunati

La caccia al milione di euro può accadere in qualsiasi giorno come oggi, sabato 29 maggio 2021, dove chi gioca cercherà di vincere la cinquina che cambierà la loro vita, con una vincita di un milione di euro.

La caccia è possibile tutti i giorni ”compresi i festivi”.

L’estrazione dei numeri avviene ogni giorno ad un orario prestabilito e per l’esattezza alle 19:00.

I risultati dell’estrazione sono pubblicati in ogni punto di vendita, oltre ovviamente che sul sito dell’ADM e del concessionario.

Volete scoprire con noi se la vostra è stata la cinquina fortunata?

Questa la combinazione estratta nella giornata di oggi.

Estrazione 29 maggio 2021:

