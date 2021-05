Estrazione Million Day di oggi giovedì 20 maggio 2021

Million Day si basa su un’estrazione giornaliera di numeri, come in una vera lotteria, ma vediamo di comprendere questo gioco come funziona.

Per capire lo schema del gioco del Million Day, dobbiamo entrare nello specifico:

in sostanza dobbiamo cercare di indovinare 5 numeri su 55.

Un calcolo delle probabilità più ristretto, ma pur sempre da considerare, e una volta selezionati i nostri numeri favoriti vanno comunicati mediante una schedina che ha un costo fisso di 1€.

La schedina ci permette di vincere fino ad un milione di euro, e per scoprirlo basterà attendere l’estrazione per vedere se si è tra i vincitori del Million Day. Non male vero?

Categorie di numeri e vincite

Inoltre è disponibile per i giocatori che lo desiderano un’opzione che permette di abbonarsi a 2, 3, 5, 7, 10 o 20 estrazioni consecutive.

Senza contare che è possibile vincere premi di categoria inferiore indovinando almeno due numeri.

Il Million Day ha quattro categorie di premio:

5 numeri da diritto a una vincita per 1.000.000 €,

4 numeri da diritto a una vincita per 1.000 €,

3 numeri danno diritto a riscuotere una vincita pari a 50 €,

2 numeri danno diritto a una vincita pari a 2 €.

Caccia ai cinque numeri fortunati

Si tratta di una vera e propria caccia al milione di euro! Dove ogni giorno come oggi, giovedì 20 maggio 2021, i giocatori tentano di fare il colpo grosso che cambia la vita senza stravolgerla in maniera totale come con le vincite da capogiro.

Poiché il gioco non conosce soste o battute d’arresto, in considerazione del fatto che si può giocare tutti i giorni ” compresi i festivi”.

L’obiettivo è quello di centrare la fatidica cinquina che è in grado di cambiare la vita al fortunato giocatore.

L’estrazione dei numeri avviene ogni giorno ad un orario prestabilito e per l’esattezza alle 19:00.

I risultati dell’estrazione vengono pubblicati in ogni punto di vendita, oltre ovviamente che sul sito dell’ADM e del concessionario.

Scoprite con noi se la vostra è stata la cinquina fortunata…

Questa la combinazione estratta nella giornata di oggi

Estrazione giovedì 20 maggio 2021: 14 15 20 34 36