Estate 2020: le tendenze moda che, in alcuni casi, è meglio evitare

L’estate 2020 è ricca di tendenze moda anche se, molte delle quali, vanno prese con le pinze perché non stanno bene a tutte. Vediamo quali sarebbe meglio evitare.

Sebbene si voglia seguire la moda, non tutti trend dell’estate 2020 possono essere presi alla lettera.

La moda della stagione

Per quanto riguarda il cambio di stagione, siamo passati direttamente dall’inverno all’estate 2020, saltando completamente la primavera a causa del lockdown.

Ciò ha caratterizzato dei cambiamenti notevoli nel modo di fare shopping moda ma anche dei nostri bisogni di indumenti. Tra le prime necessità, in fatto di abbigliamento, sono saliti pantaloni e maglie comodi, quasi da palestra.

D’altro canto, però, si è avuta anche una voglia di rinascita e di abbandonare i colori smorti per affidarsi a quelli fluo, di grande tendenza. Non tutte le tendenze moda, però, stanno bene a tutte. Vediamo cosa sarebbe meglio evitare e perché.

Cosa evitare e perché

I colori fluo non andrebbero indossati in total look, a meno che non si è proprio giovanissime. Piuttosto, si può provare ad abbinarli, a piccole dosi, ai colori neutri. Il risultato è di restare al passo con i tempi ma smorzando i toni. Il total look jeans, di pari passo con quello fluo, andrebbe evitato se non si vuole sembrare un personaggio del West. Anche se è considerato un classico, anche l’animalier, se non indossato in piccole dosi, andrebbe evitato. A meno che non sei Beyoncé.

Le scarpe a punta quadrata, proposte in passerella soprattutto da Bottega Veneta, sono una calzatura riservata alle fashioniste che, però, hanno una figura già slanciata e gambe snelle. La punta quadrata, infatti, rende tozzo il piede. Per restare in tema scarpe, anche i sandali infradito con tacchetto non stanno bene a tutte. In primis perché sono sandali che lasciano molto scoperto il piede che deve essere super curato. In secondo luogo, bisogna saperle portare. E ancora, le sneakers pesanti, tornate in grande tendenza, dopo gli anni ’90, nel 2018. In estate non possono essere indossate per via del troppo caldo, a meno che non viviate in nord Europa.