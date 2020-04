Estate 2020, box in plexiglass in spiaggia? L’ipotesi divide le opinioni della popolazione italiana

Estate 2020, box in plexiglass in spiaggia? L’ipotesi divide le opinioni della...

Nonostante la fase due non sia ancora iniziata, si comincia a pensare a quale sarà il destino dell’estate 2020. Tra box in plexiglass e mascherine anche in spiaggia?

Con la pandemia in corso si lavora già alla fase due che l’Italia dovrà affrontare dopo il 4 maggio, salvo variazioni. Ma come sarà l’estate 2020?

Spiagge con box in plexiglass? L’ipotesi scatena la polemica

Si potrà andare al mare? Questa è una delle domande che si fanno gli italiani dopo tutti questi giorni interminabili di quarantena. Nonostante la crisi economica, le domande su come riprenderanno le attività, gli italiani vogliono anche sapere se e come si andrà in vacanza questa estate.

La sottosegretaria al Turismo – Lorenza Bonaccorsi – sta lavorando al fine di poter dare conferma quanto prima per un pieno svolgimento delle ferie all’interno delle varie località balneari e non solo. Come si evince anche da Repubblica, alcune aziende hanno pensato a delle soluzioni ad hoc non solo per gli stabilimenti ma anche per i ristoranti e i bar.

Claudio Ferrari – imprenditore e proprietario della Nuova Neon Group 2 di Modena – ha evidenziato di aver provato insieme al suo staff ad immaginare un ritorno in spiaggia, in totale sicurezza. L’idea si basa su un box in plexiglass così da dividere lo spazio da ombrellone a ombrellone:

“secondo noi può funzionare, siamo già a lavoro per realizzare schermi per le banche – farmacie e abbiamo pensato di estendere il lavoro anche per altre attività commerciali”

Le opinioni degli utenti

La notizia ha diviso le opinioni degli utenti. Come si evince su La Stampa per esempio, la cooperativa Bagnini Rimini Sud ha sottolineato che i proprietari degli stabilimenti bocciano a gran voce questa idea/ipotesi:

“sono delle follie che ci indignano: sparate estemporanee, quando ora i problemi sono ben altri”

Mettendo in luce il fatto che

“chiunque conosca il turismo balneare, sa benissimo che è improbabile chiudere delle persone dentro un box sotto il sole quando ci sono 40 gradi”

MondoBalneare evidenzia inoltre che le immagini e le notizie che stanno circolando oggi sul web siano del tutto prive di senso, mettendo in luce anche le varie fake news sull’argomento. Non solo, perché elenca anche tutti i motivi per la quale questa soluzione non sia realizzabile.

Come sarà quindi l’estate 2020? Non ci resta che attendere e scoprire giorno per giorno quello che si potrà e non si potrà fare.