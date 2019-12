Vuoi essere felice? Devi farlo per 78 minuti tutti i giorni!

Vuoi essere felice? Se sei stressato e non sai come fare segui questo consiglio: lo dice la scienza!

Cosa serve per essere felice? C’è uno studio che ha rivelato cosa fare tutti i giorni per scacciare via lo stress e sentire nuovamente il cuore battere di gioia!

Per essere felici basta farlo per 78 minuti al giorno

La musica, da sempre suscita emozioni intense e positive, non a caso la ricerca scientifica ha dimostrato l’efficacia e il benessere di essa.

Ascoltarla ogni giorno fa bene non solo alla salute ma anche all’umore. Basti pensare all’effetto nirvana che suscita l’ascolto dei nostri brani preferiti, capaci di farci sognare e viaggiare ad occhi aperti. Si sa la musica ti fa innamorare e a volte anche piangere, rappresenta una componente fondamentale nella vita di tutti noi.

La ricerca scientifica ha dimostrato ed evidenziato i benefici che la musica ha sulle nostre vite.

A tal proposito è stato condotto dalla piattaforma Deezer una ricerca che ha dimostrato come l’ascolto della musica per un lasso di tempo pari o superiore a 78 minuti al giorno contribuisce al benessere mentale e fisico.

Lo studio è stato condotto su un campione di 7500 persone, analizzando i dati è emerso che la musica può davvero essere fonte di motivazione e di serenità ma anche un’ottima alleata contro lo stress, l’ansia e il nervosismo.

Inoltre ha evidenziato l’efficacia già dopo più di 10 minuti di ascolto mentre dopo 5 minuti musica si sperimenta uno stato di benessere.

Per grandi e piccini i benefici della musicoterapia sono indiscutibili, conosciuti e diffusi in tutto il mondo. Indipendentemente dai gusti musicali ascoltare musica ha un impatto positivo sul benessere del corpo e della mente.

L’ascolto di canzoni felici stimolano pensieri positivi, viceversa l’ascolto di canzoni tristi e nostalgiche tendono ad amplificare stati d’animo malinconici. Il cervello risponde positivamente all’ascolto della musica e si diffonde un senso di benessere con noi stessi e con gli altri.

Non ci resta che mettere le cuffiette alle orecchie ed essere felici!