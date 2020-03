Violenta esplosione a Seriate, sventrata una palazzina: una vittima

Violenta esplosione a Seriate, nella bergamasca: una palazzina è stata letteralmente sventrata. Ci sarebbe almeno una vittima.

Una delle città più colpite dal coronavirus si è svegliata con un ennesimo lutto: questa mattina c’è stata infatti una violenta esplosione a Seriate.

Esplosione nella Bergamasca

Violenta esplosione questa mattina a Seriate, nella bergamasca. La deflagrazione ha completamente distrutto una palazzina in via Dante. Come evidenzia anche l’Eco di Bergamo, a causare l’esplosione potrebbe essere stato lo scoppio di una bombola di gas.

Sul luogo della deflagrazione sono accorse diverse squadre dei vigili del Fuoco. Nell’appartamento esploso, i caschi rossi avrebbero rinvenuto il corpo senza vita di una persona.

Un’altra ragazza è invece riuscita a salvarsi. La giovane è stata estratta viva dalla palazzina adiacente a quella esplosa. Ci sarebbe anche una terza persona ferita, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione avvenuta questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, sembra che a causare la deflagrazione sia stata una bombola di gas, ipotesi questa ancora da accertare.

Notizia in aggiornamento.