Esplosione cascina Alessandria, l’appello straziante della moglie di uno dei Vigili del Fuoco morti

L’esplosione della cascina di Alessandria non può lasciare indifferenti e ora la vedova di uno dei Vigili affida le sue parole a Facebook per la fine dell’anno.

Una delle tragedie che hanno segnato questo 2019 appena volto al termine, con 3 Vigili del Fuoco morti per il crollo della cascina di Quargnento.

Ieri durante il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, tra le tante cose si è anche ricordato di loro: Nino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

Una notte, quella del 4 novembre, che resterà per sempre nella memoria:

“due mesi fa tre vigili del fuoco sono rimasti vittime di una esplosione, provocata per truffare l’assicurazione”

Evidenziando che questo evento pone due strade dinanzi agli italiani

“una nobile e l’altra che non volgio nemmeno definire. ma l’italia vera è una sola, quella dell’altruismo e dovere”

La truffa dell’assicurazione ha portato a due esplosioni quella notte, la prima che ha allertato i Pompieri e i Carabinieri e poi la seconda con il crollo dell’edificio e il terribile epilogo.

Elena Barreca è la moglie di Nino Candido, una delle tre vittime del crollo della cascina di Quargnento. Nella serata di ieri il suo appello per il 2020 e la sua richiesta postate su Facebook che ha fatto il giro del web commuovendo tutti gli utenti:

“Mi auguro che un giorno questo mondo possa diventare migliore. 2020 accomodati pure, ma ti prego…quando andrai via non portarmi via nessun altro”