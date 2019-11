Esplosione Alessandria, le ultime strazianti parole del Vigile del Fuoco morto: oggi l’ultimo saluto ai tre eroi

Oggi l’ultimo saluto dopo l’esplosione di Alessandria mentre emergono le ultime strazianti parole di uno dei Vigili del Fuoco deceduti per la deflagrazione

Tre Vigili del Fuoco morti per l’esplosione di Alessandria di origine dolosa e il grande dolore, con oggi l’ultimo saluto alle ore 11.

I funerali dei tre Vigili del Fuoco

Oggi alle ore 11 verranno svolti i funerali dei tre Vigili del Fuoco deceduti a seguito dell’esplosione avvenuta in una cascina a Quargnento.

Le indagini continuano e si segue la pista del dolo, con il proprietario che ha fornito agli inquirenti i nomi di chi potrebbe avere avuto idea di questo folle gesto. Secondo gli stessi inquirenti chi ha progettato il piano era per uccidere e non spaventare.

Ma oggi il lutto cittadino ci sarà ad Alessandria, Quargnento, Valenza e Gavi. Marco Triches – Antonio Candido e Matteo Gastaldo riceveranno il saluto dei colleghi che porteranno i feretri lungo tutto il Paese, delle famiglie e degli abitanti.

La diretta dei funerali di Stato verrà trasmessa in diretta su Rai Uno.

Le ultime parole di Marco Triches

Ma una delle vittime ha lasciato detto qualcosa, nel caso mai gli fosse successo qualcosa durante il suo lavoro. Un video messaggio come testamento quasi come se si sentisse che un giorno tutti lo avrebbero ascoltato:

“se domani non dovessi più tornare, racconta a tutti del mio amore esagerato per questa divisa. racconta a tutti che sono diventato ciò che sognavo di essere da bambino”

Un filmato registrato per gli allievi della Scuola di Formazione Operativa che lo hanno pubblicato per rendergli onore e per far sapere a tutti il suo grande valore:

“fare il vigile del fuoco vuol dire aiutare la gente e io sognavo di fare questo. non mi sento un eroe”

Marco lascia sua moglie e un figlio di tre anni.