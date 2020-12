Esplode un respiratore polmonare, strage in ospedale: 8 morti

A causare il drammatico incendio, sarebbe stata una macchina per l’ossigenoterapia utilizzata per curare i pazienti covid più gravi.

L’esplosione è avvenuta la scorsa notte, poco dopo le 4. Una delle vittime è deceduta durante il trasferimento in un vicino ospedale.

Dramma nel reparto Covid: esplode respiratore polmonare

Una deflagrazione improvvisa costata la vita ad 8 persone. È quanto avvenuto la notte scorsa nella provincia di Ganziatep, in Turchia.

Come riferisce anche l’Ansa, a causare il rogo sarebbe stata una macchina per l’ossigenoterapia utilizzata per curare i pazienti più gravi.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 4:45 della notte scorsa, si è verificata nella struttura universitaria di Sanko.

Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono giunti vigili del fuoco e polizia. Per 7 delle 8 vittime, non c’è stato nulla da fare. Una settima persona è deceduta durante il trasporto in un vicino ospedale.

Le vittime hanno un’età compresa tra i 56 e gli 85 anni.

Altre 11 persone sono state invece trasferite in altri nosocomi in zona. Tra loro non ci sarebbero feriti.

Le vittime sono: Ali Saffet Kanpolat (64), Fethiye Kırca (78), Reşit Saydanoglu (75), Naciye Ulukütük (56), Elif Akgül (85), Abdi Hamzaoglu (68) Ökkaş Akbulut (69) e Kahraman Taş (71).

Aperta un’indagine

Intanto, è stata aperta un’indagine per accertare le responsabilità dell’esplosione avvenuta nella notte in Turchia.

Dell’inchiesta sono stati incaricati due pubblici ministeri.

Le terapie intensive nel Paese hanno il 74% dei posti occupati per via dell’emergenza coronavirus. In Turchia si sono stati registrati finora 1.982.090 contagi e 17.610 morti.

Nominato anche il perito che dovrà risalire alla causa dell’incendio e all’identificazione di eventuali responsabili della deflagrazione.