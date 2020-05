Cosa accade se non si consegna la tesina per l’esame di Terza Media 2020? Tante le domande degli studenti che hanno bisogno di risposte.

L’Esame di Terza Media è alle porte ma in tanti si chiedono se la tesina sia o meno obbligatoria e cosa succede in caso di mancata consegna.

Cosa succede se non si consegna la tesina?

Il Covid 19 ha cambiato totalmente la vita di tutti quanti e nello stesso tempo anche la modalità di lavoro nonché di scuola. Gli studenti che dovranno affrontare l’esame di Stato delle medie si trovano a dover preparare una tesina: ma cosa accade se non viene consegnata?

Come si evince su Skuola.net, in molti studenti si chiedono cosa possa accadare e se la bocciatura potrà avvenire in automatico.

Nel corso del mese di giugno ogni istituto dovrà elaborare un calendario apposito al fine di disporre le presentazioni di tutti gli studenti – entro e non oltre la fine la mese. Questa data è doverosa così da predisporre e mandare avanti gli scrutigni finali.

Nel caso in cui la tesina non arrivasse nelle mani dei professori in tempo, cosa accade? Il Direttore Generale del Miur – Maria Assunta Palermo – ha comunicato che se la tesina non viene consegnata non comporterà una bocciatura in automatico: