Eros Ramazzotti ritorna a vedersi con Marica dopo l’addio: beccati dal settimanale Chi

Eros Ramazzotti Ramazzotti avvistato con Marica Pellegrinelli: ritorno di fiamma dopo la separazione? Ecco cosa è successo

Il bravissimo cantante Eros Ramazzotti torna di nuovo sulla bocca del gossip, questa volta a mettere il cantante sotto la luce dei riflettori è proprio la sua vita sentimentale.

Eros Ramazzotti e Marica la separazione

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amati di sempre. La sua voce è entrata fin dalle sua prime apparizioni, nel cuore di tantissimi italiani, in primis alla sua ex moglie Michelle Hinziker e successivamente alla bellissima Marica Pellegrinelli. I due infatti fino a qualche tempo fa si erano giurati amore eterno, ma a quando pare non è stato cosi.

I due infatti, non si conosce ancora il motivo, si sono separati, lasciando i fan senza parole. La loro decisione è stata presa però dopo un periodo di tempo in cui non andavano più d’accordo.

Nonostante questo però Eros e Marica sembrano esser rimasti in buoni apporti.

Eros e Marica di nuovo insieme?

I due ex compagni nonostante la recente separazione, sembrano però avere un ottimo rapporto, complice il fatto che in comune hanno due splendidi bambini Raffaella Maria e Gabrio Tullio.Marica ed Eros infatti sono stati avvistati dai paparazzi di “Diva e Donna” mentre si affrettano ad accompagnare i figli a scuola.

L’incontro tra i due però a quanto pare è solo una questione di formalità, la bella Marica infatti già si è consolata con il suo nuovo compagno, Cherley Vezza, mentre Eros dal canto suo si limita a smentire il flirt con la bellissima Miss Italia Carolina Stramare.

Insomma tutti sperano che Eros e Marica ritornino insieme, ma magari per Eros questa può essere una buona occasione per conoscere il vero amore della sua vita.