Eros Ramazzotti in crisi con Marica Pellegrinelli: matrimonio a rischio, il gossip di Spy

Eros Ramazzotti il cantante italiano più seguito di sempre, si ritrova in crisi con la sua attuale compagna Marica Pellegrinelli, l’indiscrezione

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più seguiti di sempre. Il suo successo lo deve alla sua straordinaria voce che ha colpito il cuore di milioni di ragazzine negli anni ’80.

Legato in passato, sentimentalmente a Michelle Hunziker i due si sono conosciuti quasi per caso, e fu subito amore. La coppia era molto giovane, e Michelle aveva solo 18 anni quando aspettava da Eros la sua prima bambina, Aurora. Un amore durato qualche anno finché i due non decidono di lasciarsi definitivamente.

Entrambi però si sono separati quando la loro relazione ormai sembrava essere agli sgoccioli. Ma la loro vita non si è fermata li, a quanto pare infatti i due si sono ricreati una nuova vita e una nuova famiglia al fianco di altre persone.

Eros Ramazzotti in crisi con Marica

Pare infatti che Eros abbia trovato la felicità con la bellissima Marica Pellegrinelli, legati ormai da 10 anni. Da qualche giorno però, è arrivato un indiscrezione sulla coppia, in cui si dice che i due non siano in crisi. Anche se i due sembrano essere una coppia molto stabile, pare che la coppia stia passando un periodo di crisi. A lanciare il gossip è stata proprio Spy, che per il momento non ha aggiunto altro.

La loro storia d’amore è iniziata qualche anno fa, quando Marica aveva solo 21 anni. Tra i due è stato subito colpo di fulmine ed è subito scoccato l’amore. Dopo la separazione dalla bellissima Michelle, Eros pare abbia ritrovato di nuovo il sorriso con la bella Marica e nel 2014 hanno celebrato le nozze. I due dopo il matrimonio hanno avuto due bambini Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Al momento però, l’indiscrezione arrivata da Spy non è stata ne confermata e ne smentita dalla coppia, che al momento a quanto pare non si è sbilanciata sulla loro situazione sentimentale.