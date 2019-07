Eros Ramazzotti l’addio ufficiale alla moglie: ‘C’entra Michelle Hunziker?’ Il post chiarisce tutto

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo molti anni insieme, si sono ufficialmente lasciati, arriva la conferma da parte di entrambi

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più seguiti e amati di sempre. Il cantante, ex marito della bellissima conduttrice Michelle Hunziker, ha cercato di rifarsi una vita dopo la separazione dalla conduttrice.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli crisi matrimoniale

Il cantante infatti dopo la relazione con Michelle Hunziker, ha cercato di rifarsi una vita sposando la bellissima Marica Pellegrinelli. Il loro matrimonio è durato molti anni e da questo hanno avuto anche una bambina. La loro relazione sembrava andare a gonfie vele, ma qualcosa nell’ultimo tempo, ha destabilizzato la coppia. I due infatti, secondo quanto riportato da alcuni giornali, stavano vivendo un momento di profonda crisi. Ma proprio in questi giorni è arrivata la conferma della loro rottura.

Eros Ramazzotti e Marica, la fine del loro matrimonio

I due infatti dopo un lungo periodo, in cui hanno cercato in tutti i modi di salvare il loro matrimonio, ma hanno preso la tragica decisione di porre fine alla loro relazione.

La notizia è ormai ufficiale ed annunciare la loro separazione sono stati proprio i diretti interessati direttamente all’Ansa. Ormai non si fa che parlare di altro; a lanciare la prima indiscrezione è stato proprio il magazine Spy lo scorso 28 giugno. Secondo quanto riportato dal magazine, i due stavano vivendo una forte crisi, ma ancora nessuno dei due aveva smentito e confermato la loro separazione. Ma la conferma arriva anche da Dagospia, che lo scorso 5 luglio ha confermato la rottura del loro rapporto.

Eros e Marica ottimi rapporti

Anche se all’inizio della loro rottura, i due hanno preferito mantenere la privacy, a quanto pare i diretti interessati hanno finalmente confermato la fine del loro matrimonio. Marica avrebbe già abbandonato il tetto coniugale, ma a quanto pare i due son rimasti in ottimi rapporti.

I due infatti si dicono molto sereni della decisone presa tanto ch lo srtesso cantante lo afferma cosi:

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”

annunciando cosi la fine della loro relazione

Ma alcuni pensano che la fine della loro relazione sia per colpa di una persona in particolare. In molti infatti hanno pensato che alla base della loro rottura ci fosse la ex moglie di Eros, ovvero Michelle Hunziker. Ma le male lingue sono tante quando si è esposti in un contesto come il mondo dello spettacolo. La bella Michelle è ormai felice accanto al suo Tomaso Trussardi e dubitiamo fortemente di un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti.