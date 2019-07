Eros Ramazzotti addio a Marica Pellegrinelli, finito l’amore: ‘Lei già ha fatto le valigie’

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: a quanto pare ”lei vivrebbe già altrove” e anche fede è sparita. La crisi ha avuto la meglio sull’amore

E’ finita la storia d’amore tra il cantante Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli, spuntano alcuni indizi inequivocabili che confermano la rottura tra i due.

E’ finita tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Eros e Marica si sono sposati nel 2014 ed hanno due bambini: Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4. Si sono conosciuti grazie ai Wind Music Award nel 2009, dove la modella consegno il premio al cantante e da li è iniziato tutto.

Già da diverso tempo giravano voci su una possibile crisi tra i due, fu proprio Spy a lanciare lo scoop il 28 Giugno. I due non hanno mai smentito la notizia anzi, non hanno proprio commentato la cosa cercando di non attirare l’attenzione dei media.

Ma arriva Dagospia che conferma la rottura definitiva tra Eros e Marica!

Infatti Marica, come si può ben vedere facendo attenzione ai dettagli sui suoi profili social, sembra non portare più la fede nuziale.

Le dichiarazioni di Dagospia: ”lei vive in un’altra casa”

E’ stato proprio Dagospia a lanciare la notizia bomba sulla fine del loro matrimonio. Ha anche fatto delle dichiarazioni sul rapporto tra i due:

“Non è una crisi passeggera: Eros e Marica si sono lasciati dopo dieci anni. La modella […] vivrebbe già in un’altra casa”

Ad ulteriore conferma della fine della loro relazione, la modella a quanto pare è già andata a vivere in un’altra casa.

Altro dettaglio che non è sfuggito ai molti fan della coppia, è la mancanza della fede di Marica sul dito della mano sinistra. La modella infatti ha pubblicato diverse foto ed Instgram stories in cui si vede bene questo dettaglio non da poco.

Per Eros questo è il secondo divorzio, dopo quello avuto con Michelle Hunziker, con cui ha una figlia Aurora.