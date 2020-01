Pancia troppo grossa, Eros Ramazzotti irriconoscibile: il cantante ingrassato fa ironia sul web

View this post on Instagram

Buona Domenica e grazie Lubiana 🇸🇮 🎸🎤 . Ci vediamo a: . 🇮🇹 26.11.19 Bolzano, Palaonda 🇮🇹 29.11.19 Rimini, RDS Stadium 🇮🇹 03.12.19 Ancona, Pala Prometeo Estra 🇮🇹 06.12.19 Eboli, Palasele 🇮🇹 11.12.19 Roma, Palalottomatica 🇮🇹 14.12.19 Firenze, Mandela Forum 🇮🇹 17.12.19 Livorno, Palamodigliani 🇮🇹 20.12.19 Milano, Mediolanum Forum 🎫 Info & Biglietti su ramazzotti.com e ticketone.it . @armani #emporioarmani #erosramazzotti #vitacenè #hayvida #vitaceneworldtour2019