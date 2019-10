Eros Ramazzotti “fugge” dall’Italia: risana le ferite dopo l’addio a Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti lascia l’Italia per ricucire le ferite dopo l’addio alla Pellegrinelli? La modella secondo gli ultimi rumors aspetterebbe un figlio dal nuovo compagno. Lo scambio di battute con l’amica emoziona i fan.

Sono stati probabilmente mesi molto difficili per Eros Ramazzotti, dopo l’addio alla sua ex compagna, Marica Pellegrinelli.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal web, il cantante romano sarebbe ‘scappato dall’Italia’ per ricucire le ferite dopo la fine della sua storia.

Rumors alimentati da altre voci di corridoio secondo cui la modella aspetterebbe un bambino dal suo nuovo compagno Charley Vezza. A dimostrarlo un particolare scambio di battute della Pellegrinelli con un’amica che non lascerebbe spazio a dubbi.

Eros Ramazzotti fuggito dall’Italia per risanare le ferite?

Il cantante romano, dopo la rottura e dopo aver chiarito con i suoi fan in maniera velata i motivi della sua rottura cercando di proteggere dalle malelingue la sua ex compagna dipinta come una arrampicatrice sociale, è piombato nel silenzio più assoluto.

E c’è chi vede nel suo nuovo Tour in giro per l’Italia e all’estero, un modo per evadere dalla realtà e per risanare le ferite dopo la storia con la modella durata circa 10 anni e da cui sono nati due meravigliosi figli.

Questa tesi social è alimentata poi dal rumors secondo cui, la Pellegrinelli starebbe per allargare la sua famiglia col nuovo compagno. Ma scopriamo maggiori dettagli.

Marica Pellegrinelli incinta? Lo scambio di battute con l’amica emoziona i fan

Negli ultimi giorni, sul web sta impazzando il rumors secondo cui la bellissima Marica Pellegrinelli sarebbe in attesa di un bambino da Charley Vezza.

Ad accendere l’emozione nei fan, un famigerato scambio di battute con una sua amica intima la quale qualche mese fa è diventata mamma, e che nel maggio 2020 dovrebbe sposarsi e pronunciare il sui ‘si’ insieme al suo compagno.

Ma pare, che proprio in quel mese, l’ex compagna di Eros Ramazzotti non possa prendervi parte. I fan hanno così iniziato a fantasticare, facendo due conti, pensando al fatto che proprio in quel mese magari la Pellegrinelli debba partorire.

Chiaramente nulla di confermato. Sarà veramente cosi? O sono solo pettegolezzi? Staremo a vedere.