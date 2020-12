Eros Ramazzotti non ce la fa più: l’annuncio doloroso

Lo sfogo del celebre cantante romano sui social lascia i fan senza parole. Il messaggio su Instagram commuove i fan.

Eros Ramazzotti è uno degli artisti più amati ed apprezzati dal pubblico italiano.

Autore di numerosi capisaldi della musica del nostro paese, è molto attivo sui social, dove ama condividere con i suoi fan la sua quotidianità professionale e privata.

Poche ore fa commosso i suoi followers con un lungo post sui social.

Il cantante si sfoga, ‘non ce la fa più’. Ecco cosa è accaduto.

Eros Ramazzotti, la dura confessione

Di recente l’amatissimo artista romano ha condiviso con i suoi followers un post che ha lasciato i fan senza parole.

L’ex marito di Michelle Hunziker appare, come del resto il mondo intero, provato dalla situazione attuale, caratterizzata della battaglia contro il Covid.

Non sempre le cose ‘vanno nel senso giusto’ esordisce Eros Ramazzotti in riferimento a questi ultimi 10 mesi e le annesse restrizioni a contrasto della pandemia, che in particolare nell’arco di queste ultime feste natalizie appena trascorse non hanno permesso a molte famiglie di ricongiungersi:

‘Quest’anno è stato così’

ha scritto il cantante, mettendo tra le righe in risalto una condizione che diventa insostenibile ogni giorno di più.

Il messaggio di speranza

Dopo la triste constatazione, arriva il messaggio di forza e speranza del cantante romano, dedicato a tutti coloro che lo seguono e non:

‘La vita và avanti e la speranza è che tutto migliori per TUTTI.

Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicità, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo. L’amore vince su tutto’

ha detto il cantante augurando a tutti che l’anno venturo sia per tutti un anno migliore che ci consenta di assaporare il sapore delle piccole cose.

Parole che hanno colpito molto i fan del cantautore, che profondamente commossi hanno ricambiato con affetto gli auguri per un migliore e sereno 2021.