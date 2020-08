Eros Ramazzotti rivela ‘Sono diventato nonno’: il lieto annuncio

Eros Ramazzotti è diventato nonno: l’ironico annuncio del cantante romano sui social scatena l’ilarità del popolo del web

In queste ultime ore, Eros Ramazzotti ha fatto un curioso e divertente annuncio sui social. Il cantante romano ha svelato di essere diventato nonno: le sue parole scatenano l’ilarità del web.

Eros Ramazzotti: l’ironico annuncio social

Uno degli artisti più amati nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Eros Ramazzotti. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica quando era solo un ragazzino ed è riuscito a regalare tante emozioni ai suoi fan grazie alla sua splendida voce. Dopo molti anni di carriera, il cantante romano è amatissimo dal suo pubblico ed è anche molto seguito sui principali social network, su Instagram vanta oltre 1.5 milioni di follower.

Di recente, l’artista ha condiviso un annuncio che ha divertito i suoi follower. Di cosa si tratta? L’ex di Marica Pellegrinelli ha rivelato di essere diventato nonno. Ovviamente non si tratta di un bambino. Come è noto, il cantante è padre di Aurora, nata dalla precedente relazione con Michelle Hunziker, ma la ragazza non è incinta. A renderlo ‘nonno’ è l’arrivo di una puledrina, la piccola Apple.

L’arrivo in famiglia di Apple

Sul suo account Instagram, Eros Ramazzotti ha condiviso il video di una puledrina nata nelle scorse ore che muove i suoi primi passi. Il cantante ha così annunciato il lieto evento con la seguente didascalia:

“Sono diventato nonno 👴😂😂 La natura vincerà su tutto. Benvenuta Apple”

L’ironico annuncio ha divertito non poco i suoi follower. La clip in questione è stata molto apprezzata dai suoi fan e tra i commenti vi è anche quello di sua figlia, Aurora Ramazzotti.