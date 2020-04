Eros Ramazzotti, un malato di Covid ricoverato all’Ospedale di Torino riceve una dedica molto speciale. Il commovente ‘abbraccio’ diventa virale

Eros Ramazzotti è uno degli artisti più amati della musica italiana. Le sue canzoni da sempre sono la colonna sonora di bellissime storie d’amore.

In questo periodo di quarantena, è molto attivo sui social, ove manda messaggi di speranza e positività affinchè tutto questo presto finisca, non mancando di ringraziare chi ogni giorno combatte in prima linea in Ospedale per salvare la vita di tutti.

Il cantante romano è finito recentemente sotto i riflettori perchè protagonista di un gesto di profonda umanità. La dedica speciale ad un malato di Covid ricoverato in terapia intensiva commuove l’Italia. Scopriamo di più.

Eros Ramazzotti, la dedica speciale

Eros Ramazzotti è stato complice in queste ore di una dedica molto speciale che ha commosso l’intero Paese.

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando Flavio ammalato di Coronavirus presso l’Ospedale di Rivoli, grazie alla complicità del personale sanitario, attraverso un tablet, unico strumento di comunicazione per chi è ricoverato, è riuscito ad organizzare una sorpresa speciale alla moglie per il loro anniversario di matrimonio.

L’uomo ha infatti registrato un video messaggio in cui le ha dedicato un brano molto famoso di Ramazzotti, ‘Ti sposerò perchè’, cantandolo personalmente, nonostante la tracheotomia, commuovendo Carmen e il personale sanitario.

Il video-messaggio è stato pubblicato sulla Pagina Facebook del Dottor Michele Grio, arrivando sino alle orecchie del cantante romano che commosso ha voluto contribuire personalmente con una dolcissima dedica in questo loro giorno speciale.

La sorpresa dell’artista romano commuove tutti

Dopo la sorpresa di Flavio, la coppia separata dal Covid, riceve quella speciale di Eros Ramazzotti in video conferenza. Le parole del cantante toccano il cuore di Flavio e Carmen:

‘Ciao Flavio, ho visto la dedica che hai fatto a Carmen ed è bellissima. Grazie mille, ti mando tanta forza, dai che ce la facciamo! Eros’

ha detto in un video-messaggio l’artista romano, regalando parole di conforto in questo momento difficile non solo per Flavio, ma anche per tutti quelli che in questo momento sta combattendo contro questo mostro invisibile.