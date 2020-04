Chi è Ernst Knam, il “Re del Cioccolato”, noto nel mondo dello spettacolo per essere il giudice di “Bake Off Italia”, sposato con Alessandra e padre di 4 figli

Scopriamo insieme tutti i segreti di Ernst Knam, dall’infanzia in Germania alla carriera italiana con Gualtiero Marchesi, dall’apertura delle pasticcerie alla partecipazione ai programmi di pasticceria su Real Time, dai 4 figli fino ad arrivare al rapporto con la moglie Alessandra.

Chi è Ernst Knam

Nasce a Tettnang, in Germania, il 26 dicembre del 1963, sotto il segno zodiacale del Capricorno.

Dopo essere stato l’allievo dello chef italiano più famoso al mondo, Gualtiero Marchesi, nel 1992 sceglie di aprire la sua prima pasticceria a Milano, in via Anfossi 10.

Decide così di trasferirsi definitivamente a Milano e di intraprendere nuovi percorsi professionali. “Il Re del Cioccolato” vince, nel 2009, il titolo di campione italiano di Cioccolateria.

Nel 2013 diventa noto nel mondo dello spettacolo italiano con la trasmissione Bake Off condotta da Benedetta Parodi, della quale è giudice assieme a Clelia D’Onofrio.

Knam è stato nel cast anche de “Il re del Cioccolato”, “Junior Bake Off Italia”, “Che diavolo di pasticceria” e “La mia storia con il cioccolato”. Dal 2020 fa parte anche di Bake Off Italia – All Stars Battle.

Chi è la moglie

Knam è sposato dal 15 giugno 2010 con Alessandra Mion, dalla quale ha avuto due figli. Il noto pasticcere ha altri due figli, avuti da un precedente matrimonio.

La Mion non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Nata a Venezia, vive Milano da quando ha 16 anni. Studia Giurisprudenza e lavora per una casa editrice specializzata in libri d’arte. Nel presente si occupa della comunicazione, del negozio e degli appuntamenti importanti.

La donna conosce Knam nel 2009, grazie ad un’amica in comune che li invita entrambi a cena. Il pasticcere l’ha conquistata grazie alla Torta Alessandra, preparata con il mango e il frutto della passione.