Ermal Meta: tutto quello che non sapete sul cantante di Sanremo 2021

Conosciamo tutti Ermal Meta, il bravissimo cantante attualmente in gara al 71esimo Festival della canzone italiana.

L’artista è al momento al primo posto nella classifica provvisoria con i 26 artisti in gara, ma la situazione potrebbe ribaltarsi completamente stasera, quando avverrà la finalissima.

Scopriamo alcune curiosità sull’amatissimo cantante!

Nel corso degli anni, Ermal Meta è stato spesso al centro di alcune polemiche.

Una di queste, è relativa alla controversia tra il cantante e due concorrenti del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Dopo aver sentito il suo brano dal titolo Piccola Anima trasmesso nel reality show di Canale 5, ha twittato:

Un’altra polemica che lo ha coinvolto è stata quella collegata ad alcune parole di Morgan. L’artista, dopo essere stato rifiutato dal Sanremo di Baglioni, ha dichiarato:

Il cantante chiamato in causa non se l’è sentita di rimanere in silenzio e ha commentato:

“Caro Morgan, anni fa in un’intervista dicesti ‘se non amo l’uomo, non amo l’artista’. Spero che tu sia orgoglioso dell’uomo che sei. Io di me lo sono, anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco, perché non sono esperto in nessuna delle due cose.”