Chi è Erjona Sulejmani, la bellissima modella albanese ed ex moglie del calciatore del Bologna Dzemaili

Scopriamo tutti i segreti di Erjona Sulejmani, la bellissima Miss Albania e influencer in Italia.

Chi è Erjona Sulejmani

Classe 1986, Erjona Sulejmani è originaria di Shkroder, nel nord dell’Albania. Considerata una delle “wags” più celebri del momento, grazie ai suoi lunghi capelli neri e al fisico mozzafiato ottiene il titolo di Miss Albania e quello di “wag più sexy” nell’Europeo in Francia nel 2016.

La donna è arrivata in Italia diversi anni fa e ha fatto diverse apparizioni in tv e si è dedicata alla professione da modella, lavorando anche come amministratrice immobiliare.

Recentemente è apparsa anche nel programma di canale 5, Temptation Island, nel ruolo di single tentatrice.

La modella albanese, come si evince dai suoi numerosi post su Instagram, sta continuando a lavorare, e sempre di più, nel mondo della moda, rendendosi protagonista di tanti servizi fotografici.

Anche sui social è molto conosciuta, in particolare su Instagram, dove vanta 286 mila follower affezionati, che la seguono commentandole i post e visualizzandole le stories.

Vita privata e curiosità

Erjona Sulejmani è primariamente nota per essere la ex moglie di Blerim Dzemaili, calciatore centrocampista e capitano del Bologna.

Le cause della fine del rapporto tra i due è riconducibile ad alcune crisi perdurate nel tempo, che la coppia non è mai riuscita a superare.

Dopo la rottura con il calciatore svizzero, la vita di Erjona è andata avanti. Oggi è una mamma impegnata nella cura del piccolo Luan.

Negli scorsi mesi è stato attribuito alla donna un flirt con il calciatore portoghese André Silva. A una domanda diretta dai fan su Instagram che citava “Meglio Cristiano Ronaldo o Andrè Silva?”, la modella ha risposto “Largo ai giovani” sostanzialmente confermando il gossip.

Oggi non è chiaro se sia single o impegnata in una relazione sentimentale.