Erika Lucchesi, “Mi gira la testa”: ecco cosa è accaduto prima della tragica morte

Cosa è accaduto a Erika Lucchesi? Per la ragazza morta in discoteca ora emerge il racconto degli amici che hanno vissuto con lei la tragica serata

Erika Lucchesi era in discoteca per passare una serata con gli amici e mai si sarebbe immaginata che il destino, per lei, avesse scelto un tragico finale.

La tragica morte della ragazza in discoteca

Una ragazza che ad agosto aveva compiuto 19 anni, studentessa e con tanti sogni nel cassetto. Nella notte di sabato si era recata alla discoteca Jaiss – Mind Club della provincia di Firenze insieme ai suoi amici, per festeggiare la riapertura.

La notte era dedicata al re-opening party nel ricordo proprio del Jaiss, famoso locale techno degli anni ottanta e novanta. Partenza da Livorno con una unica macchinata composta da cinque persone e tanto divertimento.

Ad un certo punto si accascia al pavimento e una volta che gli amici si sono accorti di cosa stesse capitando hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

I medici della Misericordia l’hanno soccorsa ma lei era già assente e il suo cuore batteva fortissimo – per poi dichiarare l’ora del decesso alle 4.30 della mattina.

Secondo una prima ipotesi potrebbe essere stata uccisa da un mix letale di alcol e droghe, anche se sarà l’autopsia a determinarne la vera causa.

Ma facciamo un passo indietro, cosa è successo prima della tragedia?

Che cosa è successo prima che Erika morisse?

Una volta che sono arrivati in discoteca, come da dettaglio de Il Corriere della Sera, gli amici dichiarano che Erika abbia bevuto molto e forse – ma non confermano – possa aver preso qualcosa durante la serata.

Lei ballava tranquillamente in quel caos di 700 persone accalcate, quando verso le 3.30 cominicia a sentirsi male:

“mi gira la testa, c’è troppa confusione”

Erika va a sedersi e poi ricomincia a ballare dopo dieci minuti, sino a quando il suo respiro diventa affannoso e il cuore comincia a battere fortissimo: in quel momento si accascia per terra e gli amici capiscono che qualcosa stava per accadere.

Gli esiti dell’autopsia e le indagini degli inquirenti faranno luce su questa triste e complicata vicenda.