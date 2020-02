Erik Pregnolato, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: carriera e vita privata

Chi è Erik Pregnolato, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che ha colpito tutte per il suo aspetto estetico

Scopriamo tutti i segreti di Erik Pregnolato, dalla vita professionale agli hobby, fino ad arrivare all’esperienza a Uomini e Donne.

Chi è Erik Pregnolato

Nasce il 9 dicembre del 1983, sotto il segno zodiacale del sagittario. Nella vita professionale è un deejay e possiede inoltre una società di noleggio auto con conducente assieme a degli amici.

Decide di prendere parte al dating show di Uomini e Donne, per trovare finalmente la donna della sua vita. Giunto al programma di Canale 5, vive una frequentazione Valentina Autiero, dopo di che una con Valentina Mangini, più grande di 12 anni.

Il Pregnolato ha però manifestato, poco dopo, l’intenzione di chiudere il rapporto per via della vena poco entusiasta della donna.

Dopo la conclusione della frequentazione tra i due, l’uomo ha iniziato a uscire con una donna più grande di Valentina, scatenando il dissenso della Mangini.

Erik, di contro, ha risposto di essere dispiaciuto per via dell’accanimento di Valentina, di non aver mai detto alla donna niente di offensivo o negativo e di non meritarsi questo atteggiamento da parte sua.

Vita privata e curiosità

L’uomo è un grande appassionato di calcio, sport che ha praticato per diversi anni raggiungendo un buon livello, e di palestra.

Pregnolato si allena spesso in palestra dove si dedica alla sala pesi e al cardio. Dice di essere astemio e di tenere enormemente alla sua forma fisica curando anche la sua alimentazione. Ha numerosi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’ultima storia d’amore dell’uomo è durata tre anni, tra il 2015 e 2018. Ha infine un fratello ed una nipote.

L’uomo ha un profilo Instagram, dove carica numerose foto, tra cui alcuni scatti bollenti in slip che stanno facendo il giro del web.