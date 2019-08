Erich Fromm, psicoanalista e filosofo tedesco ci illumina sull’arte di amare

Erich Fromm celebra l’atto di amare, ma cosa significa amare?

Per Erich Fromm l’amore vero e maturo va festeggiato tutti i giorni ed è privo da ogni forma di possesso o di condizionamento e rappresenta un atto di liberazione e arricchimento.

Chi è Erich Fromm

L’autore diede una svolta rilevante alla propria vita, agli albori degli anni 50 si stabilì negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Sulle spalle portava il peso di un divorzio, il ricordo di una Europa ancora frammentata e in rovina, la morte della sua ultima moglie per suicidio.

Il forte desiderio di rinascere, lo spense a trasferirsi per un decennio in Messico e a diventare attivista per la pace e i diritti delle donne.

Divenne un terapeuta di successo e trovò l’amore in una donna brillante Annis Freeman.

Voleva cambiare la sua prospettiva di vita, aprirsi al mondo, alla felicità e alla lotta per ciò in cui credeva. L’emblema della sua metamorfosi la ritroviamo nel famoso testo L’arte di amare ricco di preziosi insegnamenti per imparare ad amare.

E’ una delle opere più significative realizzate e pubblicata nel 1957, in essa l’autore descrive le diverse tipologie di amore, mostrando come tale sentimento costituisca in realtà una vera e propria arte.

L’amore è prima di tutto preoccupazione per la vita, cura e desiderio di favorire la crescita dei nostri cari.

In quanto tale necessita di disciplina, concentrazione, pazienza, supremo interesse e umiltà. Richiede pratica ed è un lavoro costante dove lo sforzo e il giudizio non lasciano niente al caso o alla sorte.

L’arte di amare

In L’arte di Amare, Fromm abbraccia diverse tipologie di amore, amore fraterno, tra genitori e figli, erotico, per sé stessi e infine per Dio.

Tutte queste forme di amore presentano elementi comuni e devono essere sempre basati sul senso di responsabilità e di rispetto.

Inoltre in una relazione sana, affettiva e felice deve esserci prima di tutto un vincolo altamente produttivo, dove ciascuna persona ha superato i propri vuoti ovvero quel senso di isolamento che attanaglia e le proprie dipendenze.

Qualsiasi tentativo d’amare è destinato a fallire se non si cerca di estinguere dentro di noi l’onnipotenza narcisista, il desiderio di accumulare e di sfruttare gli altri, per raggiungere chi amiamo.

E’ necessario sviluppare attivamente la propria personalità e, in secondo luogo, la soddisfazione, nell’amore individuale, senza fardelli e paure per poterci offrire all’altro nella nostra pienezza.

Tutto ciò può essere raggiunto solo con la capacità di amare il prossimo con umiltà, fede e coraggio.

Si può imparare ad amare?

L’amore non solo si prova, occorre viverlo e dargli forma, essa è energia, un impulso che ci spinge a muoverci, a esprimerci e a creare.

Questa forza espansiva e creativa emerge solo quando abbiamo soddisfatto i nostri bisogni basilari, perchè la passione autentica si nutre del sentimento, della maturità e dell’equilibrio e richiede impegno quotidiano e dedizione.

Per imparare ad amare bisogna abbandonare molte visioni infantili.

L’amore non è la scintilla che unisce magicamente due persone essa è sostanza, corpo e materia con cui edificare un buon progetto.

Possiamo dire che l’amore non nasce dal bisogno, piuttosto è il bisogno di te che nasce come naturale conseguenza del mio amore per te.

Nell’arte di amare l’autore sottolinea due aspetti basilari quello di arte e amare. Amare non è facile ed ecco perchè utilizza la parola arte. In quanto l’arte, per dirsi tale, richiede le capacità dell’artista di creare.

Proprio come si dovrebbe creare nelle relazioni d’amore, senza trovare escamotage alla solitudine o osservando il principio del do ut des (Io ti do quanto tu mi dai), in beni materiali come in amore.

Un altro aspetto fondamentale che viene evidenziato da Fromm è l’amore di oggi ovvero un sentimento schiavo delle richieste e dei ritmi della società in cui viviamo, diventando un obiettivo imprescindibile nella vita che porta l’individuo a sposarsi, avere dei figli e ripetere in modo calcolato lo stesso schema di generazione in generazione e questo egoismo a due contro il mondo non può essere paragonato all’amore: