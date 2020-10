Erica Piamonte mezza nuda ‘Evitate questa posizione’: la foto da bollino rosso

Una posizione che, in effetti, lascia poco all’immaginazione. Erica Piamonte sa come sedurre i suoi fan stuzzicando la loro fantasia.

Prima gieffina e oggi seguitissima influencer: grazie alla sua bellezza Erica Piamonte è riuscita a far un bel gruzzoletto di fan sui social che la segue e commentai suoi post da boom di like.

Erica Pamonte in una posizione bollente

L’ex gieffina gioca sempre con il suo corpo tutto curve. Erica Piamonte oggi infatti è una delle influenecer più seguite nel mondo dei social.Ha un profilo Instagram che colleziona ben 357mila follower. Durante la sua edizione, quel del 2019, fece parlare molto di sé per via del suo orientamento sessuale.

Chiacchieratissima anche la sua relazione con Taylor Mega. Adesso però Erica pare abbia trovato la serenità sentimentale non con una donna, bensì con un uomo conosciuto proprio ad una festa della Todesco. Non per questo ha smesso di pubblicare scatti ai limiti della “legalità” in cui mostra in tutto il loro splendore le curve del suo corpo.

Erica: ‘Non mettetevi in questa posizione’

L’ex gieffina però a corredo della foto in cui si mostra distesa a pancia in giù con il sederino ben esposto. Insomma, uno scatto da bollino rosso che ovviamente ha scatenato subito una reazione piuttosto forte e visibile da parte dei suoi fan.

I like e i commenti si sono sprecati! Erica sa come giocare con la sua sensualità spudorata. Le sue foto, infatti, spesso fanno il giro del web. La posizione audace ha fatto il modo che in molti la condividessero aumentando la sua popolarità. Le sue gambe hanno acceso le fantasie di maschietti e femminucce. L’ironia del post ha reso il tutto molto più leggero e spiritoso:

“Se avete le spalle bloccate come me, non vi mettete in questa posizione che poi devono venire a prendervi”

Il post è sicuramente destinato a crescere e a collezionare un bel po’ di hearts.