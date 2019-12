‘Un uomo mi seguiva’: Flavio Insinna, il racconto da brividi a distanza di anni dall’Eredità dell’ex professoressa

L’Eredità, vittima di stalking il noto volto del programma condotto da Flavio Insinna: “È stato un incubo” la confessione in Tv

È stata una delle professoresse del programma su Rai 1 L’Eredità che ha fatto impazzire il pubblico per la sua straordinaria bellezza,parliamo infatti proprio di Laura Forgia.La giovane ha partecipato al programma come una delle professoresse, ma quel periodo di grande successo per lei non è stato per niente facile.

Laura Forgia vittima di stalking

La bellissima Laura ha raccontato il suo dramma a Storie Italiane, in cui ha raccontato del terrore che viveva quasi quotidianamente. La giovane ha ottenuto un grande successo con il programma di Rai Uno, pare infatti che proprio nel periodo in cui la Laura ricopriva il ruolo di professoressa, dopo le registrazioni del programma, all’uscita degli studi, si ritrovava davanti sempre la solita persona. Laura racconta della sua esperienza del primo anno all’Eredità:

“Era il mio primo anno di esperienza televisiva, facevo le registrazioni de “L’Eredità” e all’uscita mi sono trovata davanti questo ragazzo incappucciato. Tutti i giorni era lì. Lui sapeva perfettamente dove lavoravo, a che ora finissi, poi ho saputo che veniva da Bergamo, tutti i giorni prendeva l’aereo… ho deciso di denunciare. Purtroppo all’inizio i carabinieri mi risposero che gli elementi non erano sufficienti per intervenire…. Così ho raccolto tutti i dati possibili per dimostrare questa situazione ai carabinieri e ho denunciato. Dopo qualche giorno quella persona non l’ho mai più vista e io mi sono liberata di un incubo“.

Laura Forgia, l’incubo è passato

La bellissima Laura ha raccontato la sua esperienza di stalking proprio a Storie Italiane, invitando tutte le donne che come lei hanno subito questo a denunciare il prima possibile. La giovane dopo la denuncia, però, pare sia ritornata a vivere serenamente, anche se ha dovuto ricorrere poco dopo ad un aiuto psicologico.