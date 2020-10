Flavio Insinna, concorrente allibita: bestemmia in diretta durante il gioco a L’Eredità?

L’Eredità, la domanda imbarazzante manda in crisi la concorrente: il popolo del web si scatena.

Momento di grande imbarazzo nell’ultima puntata del quiz show di Rai Uno.

La domanda posta da Flavio Insinna scatena l’ilarità del popolo del web.

L’Eredità, l’imbarazzante domanda in studio

Non ci sono dubbi sul fatto che L’Eredità sia una delle trasmissioni più amate della televisione italiana. Ogni sera il programma è in grado di intrattenere il pubblico con domande su argomenti diversi come la cultura, la storia, geografia, spettacolo solo per citarne alcuni.

Il pubblico a casa prova, infatti, a rispondere ai quesiti del noto conduttore romano.

Dopo la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi, la conduzione è stata affidata a Flavio Insinna che è riuscito a conquistare il pubblico per la sua simpatia.

Nella scorsa puntata non sono mancati momenti esilaranti. Durante il gioco della scalata doppia, il gioco a tempo in cui ciascuno dei due concorrenti ha a disposizione complessivamente 60 secondi per rispondere alle domande proposte.

Nessuno si sarebbe mai aspettato però lo strambo quesito posto alla sfidante: in studio cala il gelo. I fan si scatenano sui social.

La reazione della concorrente

Momenti di grande imbarazzo per la concorrente che ha titubato un po’ prima di dare la risposta giusta. La domanda recitava: “È ‘porca’ in un’esclamazione”. La parola iniziava con la “M” e terminava con la “A”, con sette lettere.

Il quesito ha immediatamente scatenato la reazione del popolo del web i quali si sono chiesti se fosse una bestemmia. Non è passata inosservata nemmeno la reazione della concorrente che, incredula, ci ha messo un po’ di secondi per rispondere correttamente: “L’espressione della concorrente dice tutto”.