L’Eredita, il nuovo campione conquista il pubblico femminile ed è già un sex symbol sul web: scopriamo qualcosa di più su Carlo Lascialfari.

Sorriso smagliante e occhi azzurri hanno immediatamente fatto breccia nei cuori delle milioni di telespettatrici de L’Eredità, il quiz show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna.

Scopriamo qualcosa di più sul nuovo campione, Carlo Lascialfari.

L’Eredità, Carlo Lascialfari conquista il pubblico femminile

Da settembre è tornato nuovamente il quiz show più longevo della televisione italiana ‘L’Eredità’ condotto da Flavio Insinna. La nota trasmissione di Rai Uno prevede una sfida tra sei concorrenti che, con diverse prove, possono giungere alla fase finale del gioco, ossia la Ghigliottina.

Nonostante siano passati tanti anni dalla messa in onda della prima puntata, ancora oggi è seguitissimo dai telespettatori. In questa nuova edizione c’è una novità per quanto riguarda la prova del triello: chi vince passa direttamente alla fase finale.

Nel corso della storia del programma, numerosi sono i concorrenti che hanno lasciato un ricordo indelebile tra questi è da annoverare anche il nuovo campione, Carlo Lascialfari, che ha subito fatto innamorare tutte le donne.

Vita privata del nuovo campione

Il giovane si è subito contraddistinto non solo per il suo fascino ma anche per il suo talento. Carlo Lascialfari è riuscito ad arrivare alla prova finale vincendo il montepremi della puntata di 26mila euro. Durante la presentazione, ha affermato che è originario di Firenze ed è Laureato in Economia. Attualmente è responsabile di sala per eventi e spettacoli.

Secondo quanto affermato dal campione il nonno Otello gli ha consigliato di iscriversi alla nota trasmissione. Molte delle telespettatrici sino sono chieste se sia impegnato. Da quanto emerge dai pochi post condivisi sul suo account Instagram sembrerebbe di no.