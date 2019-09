Erba cipollina: ecco tutti i sorprendenti benefici per la salute

L’erba cipollina è il più piccolo membro del genere cipolla, Allium. Questo minuscolo ortaggio ha una vasta gamma di usi e benefici per la salute umana.

Questa erba (come viene comunemente usata) è originaria dell’Europa, del Nord America e di alcune parti dell’Asia, ma ora è diffusa in tutto il mondo, poiché è diventata un’aggiunta molto popolare a molti piatti culinari.

Tratta i problemi digestivi

Gli allil solfuri e altri composti organici unici presenti nell’erba cipollina apportano benefici simili all’organismo come l’aglio e possono alleviare efficacemente il disagio digestivo.

Inoltre, hanno qualità antibatteriche naturali che possono eliminare una vasta gamma di batteri, in particolare quelli della famiglia della salmonella, che possono provocare danni al sistema gastrointestinale.

Più specificamente, possono aumentare l’efficienza dell’assorbimento dei nutrienti nell’intestino, assicurando che tu ottenga il maggior numero possibile di nutrienti dal cibo.

Migliora la salute del cuore

Uno dei più importanti composti organici presenti nell’erba cipollina è l’allicina, che è stata recentemente collegata a livelli ridotti di LDL o colesterolo cattivo nel corpo e al miglioramento della salute del cuore. L’allicina è anche collegata all’abbassamento della pressione sanguigna.

In combinazione con gli effetti vasodilatatori del potassio, questa erba può avere un impatto importante sulla riduzione dello sforzo cardiovascolare.

Inoltre, un altro composto organico, la quercetina, è stato direttamente collegato alla riduzione dei livelli di colesterolo e della placca nelle arterie. È collegato alla prevenzione dell’aterosclerosi e alla riduzione del rischio di ictus e infarti.

Aumenta l’immunità

Gran parte dell’attenzione viene rivolta ai composti organici dell’erba cipollina, ma anche i nutrienti tradizionali sono importanti!

Gli alti livelli di vitamina C in questa erba aiutano a rafforzare l’efficacia del sistema immunitario stimolando la produzione di globuli bianchi e stimolando la produzione di collagene, che è un componente essenziale nella creazione di nuovi vasi sanguigni, cellule, tessuti e muscoli.

Migliora la salute delle ossa

C’è una vasta gamma di vitamine e minerali presenti nell’erba cipollina, ma uno dei più importanti è sicuramente la vitamina K, un nutriente essenziale che non si trova ampiamente in molti alimenti comuni.

La vitamina K è molto importante per il mantenimento della densità minerale ossea e dell’integrità ossea. Con l’avanzare dell’età, la nostra densità minerale ossea inizia a diminuire, portando a condizioni come l’osteoporosi e aggravando le condizioni infiammatorie come l’artrite.

Alti livelli di vitamina K, come quelli presenti in questa erba, possono aiutare a produrre l’osteocalcina, che è una parte fondamentale del mantenimento della densità minerale nelle ossa.

Potenziale anticancro

Secondo un articolo del 2008 pubblicato sulla rivista Bioscience, Biotechnology e Biochemistry la erba cipollina contiene diallil trisolfuro che è un potenziale agente antitumorale.

Uno studio pubblicato sull’Asian Pacific Journal of Cancer Prevention suggerisce che il rischio di alcuni tipi di cancro potrebbe essere alleviato in popolazioni che consumano regolarmente piante del genere Allium come l’erba cipollina con concentrazioni significative di diallil trisolfuri.

Uno studio del 2015 pubblicato sulla rivista Asian Cancer Prevention Research evidenzia l’importanza dei composti dello zolfo nell’erba cipollina e in altre verdure allium e le loro proprietà osservate di riduzione della bioattivazione di agenti cancerogeni e modifiche redox.

Inoltre, l’assunzione di verdure del genere Allium può rivelarsi benefica contro i tumori dello stomaco, suggerisce un altro documento pubblicato sul Asian Journal of Cancer Prevention.