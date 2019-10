Erasmo Genzini, tutti i segreti di Diego de L’Isola di Pietro: carriera, vita privata e fidanzata

Chi è Erasmo Genzini? Conosciamo meglio Diego Marra de L’Isola di Pietro che ha stregato il pubblico femminile!

Scopriamone di più su Erasmo Genzini, l’attore che impersona Diego Marra ne L’isola di Pietro.

Chi è Erasmo Genzini

Nasce a Gragnano, in provincia di Napoli, il 18 febbraio del 1991, e cresce nella città partenopea. Dopo una prima riluttanza, si appassiona di recitazione quando a 8 anni entra nella Scuola di Cinema di Castellammare di Stabia, La Ribalta.

Nel 2013 debutta nella fiction Sotto Copertura – La cattura di Zagaria.

Oggi vive a Misano, in Emilia Romagna, e dal 2018 fa parte del cast de L’Isola di Pietro, la miniserie di Canale 5 con protagonista Gianni Morandi.

Nella fiction, Erasmo interpreta Diego Marra, il quale, dopo le turbolente vicende che lo hanno visto coinvolto nella stagione precedente, appare cambiato grazie al grande amore che nutre per Caterina, della quale attende il ritorno.

Diego sembrerebbe aver trovato la sua strada grazie all’ingresso in polizia: il commissariato di Carloforte è la sua casa e la vicinanza di Elena e Valerio lo spinge a dare il meglio di sé.

In realtà, però, si scopre che il suo carattere impetuoso non è stato minimamente levigato: ciò lo porterà a fare alcuni errori che potrebbero compromettere la sua relazione con Caterina.

Diego si ritrova ad avere un misterioso legame con Chiara, e proprio indagando sulla sua morte, scopre una verità che sembrerebbe ribaltare tutta la sua esistenza.

Vita privata e curiosità

Erasmo Genzini ha una relazione con Federica Esposito, una modella, che spesso appare sui suoi social.

La coppia ama moltissimo viaggiare e per questo su Instagram la vediamo spesso al mare, in montagna, ma anche in una semplice città o in una campagna, dove sembrano divertirsi dappertutto, purché siano insieme.

A differenza di quello che credono in molti, Erasmo, quando era molto piccolo, odiava recitare nelle recite scolastiche, mettersi al centro dell’attenzione e di un palcoscenico, per via della sua forte timidezza. La sua famiglia, infatti, lo ha spinto a intraprendere questa strada proprio per farlo diventare più sicuro di sé.

Erasmo ha una grandissima passione per lo sport ed è titolare di un e-commerce che si chiama AnnaB.