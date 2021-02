Era un bambino biondo, oggi è un attore moro e tenebroso: capito chi è?

Tutti tentano di svelare l’identità del bambino in foto, ma senza successo. Abbiamo scoperto per voi di chi si tratta.

Vedete questo bambino in foto? Il piccolo è tenerissimo, ha gli occhi scuri e i capelli biondi.

Oggi è molto cambiato ed è uno degli attori più amati dello spettacolo italiano.

Il piccolo in foto oggi ha 42 anni ed è considerato un vero e proprio sex symbol.

Amatissimo dalle donne, è stato protagonista di una recente fiction su Rai 1.

Chi è il bambino in foto?

Da giorni, circola sul web lo scatto che ritrae un bambino bellissimo dai capelli biondi.

All’epoca della foto avrà avuto 4 anni, mentre ora ne ha 42.

Erano gli anni ’80 e a quel tempo mai avrebbe immaginato che un giorno sarebbe diventato uno degli attori più amati dello spettacolo italiano.

L’interprete in questione ha esordito in un reality show, il Grande Fratello, che non ha vinto, ma che lo ha reso famoso in tutt’Italia e non solo.

Tra i film a cui ha preso parte, compaiono A casa nostra, Mangia prega ama, Saturno contro, Lezioni di cioccolato.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è un attore desideratissimo dalle donne

Il bambino in foto oggi è ritenuto un vero e proprio sex symbol.

Dopo una lunga relazione, durata 12 anni, con l’attrice Myriam Catania, oggi l’attore è impegnato con l’attrice Cristina Marino ed è padre della piccola Nina Speranza.

Ora avete capito chi è il piccolo ritratto nello scatto? Si tratta naturalmente di Luca Argentero!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Di recente, il pubblico ha avuto modo di vedere Luca Argentero nella fiction Rai Doc – Nelle tue mani.

La seconda stagione è in produzione e presto segnerà il suo ritorno nel piccolo schermo! E noi non vediamo l’ora di vederlo.